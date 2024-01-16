Финансовые новости: Как разрабатывать стратегию устойчивого развития: рекомендации Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Российским компаниям, чтобы сохранить конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках, важно трансформировать свои бизнес-процессы с учетом повестки устойчивого развития. Это позволит им обеспечить большую устойчивость бизнеса, усилить позиции на рынке, увеличить продажи, развивая новые сегменты рынка, а также укрепить свою репутацию.

Банк России рекомендует компаниям при формировании стратегий в области устойчивого развития и климатического перехода определить приоритетные цели и ключевые показатели, а также разработать проекты, направленные на их достижение. Наличие стратегий даст возможность ПАО и эмитентам более эффективно учитывать ESG-факторы и вопросы устойчивого развития при организации корпоративного управления.

Также рекомендации формируют методическую основу для подготовки эмиссионной документации облигаций, связанных с целями устойчивого развития, и облигаций климатического перехода.

Фото на превью: New Africa / Shutterstock / Fotodom