Финансовые новости: Как разрабатывать стратегию устойчивого развития: рекомендации Банка России

Банк России предложил публичным акционерным обществам (ПАО) и эмитентам методику разработки стратегии устойчивого развития и стратегии климатического перехода.

Российским компаниям, чтобы сохранить конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках, важно трансформировать свои бизнес-процессы с учетом повестки устойчивого развития. Это позволит им обеспечить большую устойчивость бизнеса, усилить позиции на рынке, увеличить продажи, развивая новые сегменты рынка, а также укрепить свою репутацию. Банк России рекомендует компаниям при формировании стратегий в области устойчивого развития и климатического перехода определить приоритетные цели и ключевые показатели, а также разработать проекты, направленные на их достижение. Наличие стратегий даст возможность ПАО и эмитентам более эффективно учитывать ESG-факторы и вопросы устойчивого развития при организации корпоративного управления. Также рекомендации формируют методическую основу для подготовки эмиссионной документации облигаций, связанных с целями устойчивого развития, и облигаций климатического перехода. Фото на превью: New Africa / Shutterstock / Fotodom

