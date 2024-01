Трудоголизм помог молодым нарциссам основать успешные стартапы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Сначала коротко Мнение: Считается, что нарциссизм помогает человеку в создании успешного бизнеса. На деле: Однозначного мнения у учёных по этому поводу нет, но обнаружились факторы, которые влияют на связь между нарциссизмом и успехом в бизнесе. Это трудоголизм и поддержка семьи. Правда действуют они прямо противоположно! Теперь подробнее Международная команда учёных при участии директора Центра стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, профессора Галины Широковой и её студентов Наили Галиевой и Дианы Докторовой изучила особенности влияния нарциссизма на успех молодых предпринимателей. Исследование проводилось на выборке из 1518 студентов-предпринимателей из 43 стран мира. Выяснилось, что трудоголизм усиливает связь между нарциссизмом основателя компании и показателями её деятельности. Иными словами, нарциссические лидеры добиваются бо́льших успехов в бизнесе, если они трудоголики. А вот поддержка семьи позитивную опосредующую роль трудоголизма ослабляет. Вероятно, из-за того, что хорошие отношения в семье мотивируют молодых людей уделять время не только бизнесу, но и близким. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Business Economics. В данной научной работе использованы результаты проекта «Самостоятельность человека: теоретическое моделирование проактивного (агентного) действия в контексте открывающихся новых возможностей, рисков и углубленный эмпирический анализ на примере вопросов студенческого предпринимательства в сравнительной перспективе», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 году. О чём речь? Нарциссизм — одна из личностных характеристик, которой в исследованиях менеджмента уделяется особое внимание. Она относится к так называемой «тёмной триаде» — чертам личности, которые считается социально нежелательными. В то же время нарциссизм может быть связан с положительными результатами в бизнесе, так как эта персональная особенность влияет на мотивацию лидеров продуктивно работать над достижением внешней цели, которую они считают важной для создания и поддержания чувства собственной грандиозности. Кроме того, лидеры с нарциссическим характером способны «заряжать» других на достижение целей и получение признания. А в стремлении удовлетворить свою потребность в восхищении со стороны других, они могут принимать рискованные решения, создавать новые продукты или услуги, привлекательные для инвесторов. С другой стороны, помимо позитивного влияния, нарциссизм вполне может быть и причиной снижения эффективности работы компании, нестабильности в результатах её деятельности. Нарциссические черты личности часто способствуют конфликтам и разрушению отношений, что чревато негативными последствиями для бизнеса.

Авторы новой работы отмечают, что среди учёных нет единого понимания того, как нарциссизм лидеров влияет на результаты деятельности фирмы. Также мало исследована тема связи нарциссизма и предпринимательства в контексте стартапов. Поэтому в своё исследовании они сосредоточились на роли трудоголизма и поддержки семьи в успехе молодых предпринимателей с нарциссическими чертами. Трудоголизм считается нездоровым состоянием, но нарциссические лидеры могут быть к нему склонны, поскольку для них важно стремление к успеху, власти и демонстрации своего превосходства над другими. Авторы задались вопросом: «В какой степени трудоголизм является связующим звеном между нарциссизмом основателя и результативностью нового предприятия?». Помимо прочего, трудоголизм нередко становится проблемой в поддержании баланса между семьёй и работой. Предприниматель в таком случае может ограничивать своё стремление к трудоголизму, чтобы поддерживать хорошие семейные отношения. Но непонятно, как на самом деле семья влияет на привычку перерабатывать. В связи с этим у исследователей возник ещё один вопрос: «В какой степени поддержка семьи влияет на опосредующий эффект трудоголизма между нарциссизмом и результативностью нового предприятия?». При этом учёные рассматривали два типа семейной поддержки: инструментальную — в виде разных ресурсов, таких как финансы, связи, знания; и эмоциональную — в виде психологической поддержки и вдохновения. Как изучали? В своей работе авторы использовали данные, полученные в ходе опроса студентов-предпринимателей в рамках проекта «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» GUESSS, проведенного в 2021 году. Окончательная выборка составила 1518 новых фирм, созданных студентами-предпринимателями из 43 стран. Возраст респондентов — от 18 до 34 лет, средний — 23,4 года, а «возраст» бизнеса — от 0 до 8 лет. 59% опрошенных — мужчины. Большинство имели степень бакалавра (83%), более трети изучали бизнес и менеджмент (39%). В сюрвее GUESSS не собираются объективные данные о результатах деятельности фирм, поэтому учитывались лишь оценки, связанные с результативностью бизнеса, которые дали сами молодые предприниматели. Для измерения нарциссизма использовалась специальная шкала из четырёх пунктов. Она содержит, например, такой вопрос: «Я склонен стремиться к престижу и статусу».

Также читайте

Уровень трудоголизма также измерялся с помощью специальной шкалы из десяти пунктов. Один из примеров утверждения: «Для меня важно усердно работать, даже когда мне больше не нравится то, что я делаю». Что касается поддержки семьи, то она исследовалась с помощью двух отдельных инструментов, учитывающих её разные категории. В шкале, измеряющей эмоциональную поддержку, содержится, например, такое утверждение: «Когда у меня возникают проблемы на работе, члены моей семьи выражают обеспокоенность». Пример утверждения из шкалы, измеряющей инструментальную поддержку: «Члены семьи часто вносят вклад в мой бизнес, не ожидая, что им заплатят». Что получили? Результаты анализа подтвердили положительную связь между нарциссическими чертами личности молодых предпринимателей и результатами деятельности их компаний. Предприятия, во главе которых стоят нарциссические основатели, оказались более успешными. Трудоголизм при этом опосредует данную связь — предприниматели с нарциссическими чертами оказывались успешными, если им была свойственна склонность к переработкам. Авторы подтвердили таким образом гипотезу о том, что трудоголизм является посредником между нарциссизмом основателя и результативностью нового предприятия.

Что касается поддержки семьи, то оказалось, что высокий уровень эмоциональной поддержки ослабляет влияние трудоголизма на связь между нарциссизмом и успехами компании. Иными словами, чрезмерно высокий уровень семейной эмоциональной поддержки может привести к снижению результатов деятельности фирмы. Исследователи поясняют, что данный эффект может быть связан с тем, что нарциссические трудоголики больше уделяют внимания семье, когда получают от неё много эмоциональной поддержки. А вот эффект инструментальной поддержки от семьи оказался незначимым в исследуемой связи. Зачем это нужно? Проведенная работа вносит вклад в исследования предпринимательства и менеджмента. Во-первых, она проливает свет на то, каким образом нарциссизм основателя может влиять на результаты деятельности компании. Во-вторых, фокусирует внимание на роли поддержки семьи в деловой активности молодых предпринимателей. Авторы отмечают, что в данном направлении нужны дальнейшие исследования, в том числе влияния на показатели компаний других «тёмных черт» основателей — психопатии и маккивиализма. Они обращают внимание, что настоящее исследование имеет свои ограничения, заключающиеся, например, в отсутствии данных по объективным финансовым показателям деятельности новых фирм.

IQ

Авторы исследования: Галина Широкова, профессор департамента менеджмента, директор Центра стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Наиля Галиева, выпускница магистратуры НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Джошуа Вайт, Дейтонский университет (США) Диана Докторова, выпускница магистратуры НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Подпишись на IQ.HSE

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI