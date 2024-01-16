Трудоголизм помог молодым нарциссам основать успешные стартапы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Сначала коротко

Мнение: Считается, что нарциссизм помогает человеку в создании успешного бизнеса.

На деле: Однозначного мнения у учёных по этому поводу нет, но обнаружились факторы, которые влияют на связь между нарциссизмом и успехом в бизнесе. Это трудоголизм и поддержка семьи. Правда действуют они прямо противоположно!

Теперь подробнее

Международная команда учёных при участии директора Центра стратегического предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, профессора Галины Широковой и её студентов Наили Галиевой и Дианы Докторовой изучила особенности влияния нарциссизма на успех молодых предпринимателей. Исследование проводилось на выборке из 1518 студентов-предпринимателей из 43 стран мира. Выяснилось, что трудоголизм усиливает связь между нарциссизмом основателя компании и показателями её деятельности. Иными словами, нарциссические лидеры добиваются бо́льших успехов в бизнесе, если они трудоголики. А вот поддержка семьи позитивную опосредующую роль трудоголизма ослабляет. Вероятно, из-за того, что хорошие отношения в семье мотивируют молодых людей уделять время не только бизнесу, но и близким. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Business Economics.

В данной научной работе использованы результаты проекта «Самостоятельность человека: теоретическое моделирование проактивного (агентного) действия в контексте открывающихся новых возможностей, рисков и углубленный эмпирический анализ на примере вопросов студенческого предпринимательства в сравнительной перспективе», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 году.

О чём речь?

Нарциссизм — одна из личностных характеристик, которой в исследованиях менеджмента уделяется особое внимание. Она относится к так называемой «тёмной триаде» — чертам личности, которые считается социально нежелательными. В то же время нарциссизм может быть связан с положительными результатами в бизнесе, так как эта персональная особенность влияет на мотивацию лидеров продуктивно работать над достижением внешней цели, которую они считают важной для создания и поддержания чувства собственной грандиозности.

Кроме того, лидеры с нарциссическим характером способны «заряжать» других на достижение целей и получение признания. А в стремлении удовлетворить свою потребность в восхищении со стороны других, они могут принимать рискованные решения, создавать новые продукты или услуги, привлекательные для инвесторов.

С другой стороны, помимо позитивного влияния, нарциссизм вполне может быть и причиной снижения эффективности работы компании, нестабильности в результатах её деятельности. Нарциссические черты личности часто способствуют конфликтам и разрушению отношений, что чревато негативными последствиями для бизнеса.