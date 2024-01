Сотрудникам ГУУ объявлена Благодарность от Федеральной службы по финансовому мониторингу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Межрегиональным управлением по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям Федеральной службы по Финансовому мониторингу объявлена Благодарность за активное взаимодействие и сотрудничество в рамках проведения III Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников и студентов сотрудникам Государственного университета управления: ректору Владимиру Строеву, проректору Артёму Терпугову, проректору Павлу Павловскому и начальнику отдела PR Татьяне Шараповой.

Напомним, что ГУУ выступил оператором проведения предварительных этапов III Международной олимпиады по финансовой безопасности в новых субъектах Российской Федерации. Финальный этап прошёл с 2 по 6 октября 2023 года на базе Федеральной территории «Сириус».

Сотрудники ГУУ уже получали почётные грамоты за активный вклад в организацию этой Олимпиады. Теперь благодарность пришла из новых регионов.

Поздравляем наших руководителей и коллег!

