«Роснефть» расширяет географию бесконтактной оплаты топлива на своих АЗС через сервис Яндекс Заправки

«Роснефть» продолжает развитие сотрудничества с сервисом Яндекс Заправки и расширяет географию возможности бесконтактной оплаты топлива в российских регионах. В январе 2024 года сервис стал доступен на всех АЗС Компании в Республике Бурятия.

Яндекс Заправки интегрированы в Яндекс Карты и Навигатор, а также доступны в отдельном приложении. Сервис информирует пользователя о видах и стоимости топлива на каждой АЗС, а также позволяет построить маршрут до автозаправочной станции. Автомобилисты могут выбрать номер колонки, марку топлива и его объем, а также оплатить заправку дистанционно через мобильный телефон. Сервис доступен и для корпоративных клиентов, в том числе водителей, сотрудничающих с Яндекс Такси.

На АЗС «Роснефть» в Бурятии в первый месяц работы цифрового сервиса – с 15 января по 15 февраля 2024 года – для водителей действует выгодное предложение. Также клиенты могут добавить данные карты в сервисе Яндекс Заправки и участвовать в базовом начислении баллов и акциях программы лояльности «Семейная команда».

Один из основных приоритетов розничного бизнеса Компании — развитие удобного клиентского сервиса для увеличения скорости и повышения качества обслуживания. АЗС «Роснефть» предоставляют расширенные возможности способов оплаты за топливо и сопутствующие товары: банковской картой, наличными, по QR-коду через Систему быстрых платежей, с помощью сервиса Яндекс Заправки (в ряде регионов), а также накопленными баллами при предъявлении карты «Семейная команда».

Справка: «Роснефть» располагает одной из крупнейших сетей розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса Компании охватывает 61 регион во всех Федеральных округах Российской Федерации.

16 января 2024 г.

