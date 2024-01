Проект выпускников СПбГАСУ вошёл в ТОП-100 World Architectural Student Awards

Source: MIL-OSI Russian Language News

Бакалаврская выпускная квалификационная работа Артёма Агекяна, выпускника СПбГАСУ, и Глеба Агенорова, студента второго курса магистратуры архитектурного факультета нашего вуза, вошла в 100 лучших проектов на международном студенческом архитектурном конкурсе World Architectural Student Awards (WASA).

Работа авторов из СПбГАСУ «Ревитализация территории Большого морского порта Санкт-Петербурга» заняла четвёртое место в А-Лиге (А-Лига – лига, отвечающая за современный и комплексный подход к освоению территории проектирования).

World Architectural Student Awards – крупнейший в мире студенческий архитектурный конкурс. Профессиональное жюри оценивает студенческие проектные работы, руководствуясь тремя основными принципами: созданием равных возможностей для всех участников вне зависимости от их родной страны и языка, прозрачным судейством и доступной обратной связью от членов жюри. По итогам состязания формируется мировой рейтинг из 100 авторов лучших работ.

Участие в конкурсе позволяет поделиться своим творческим ви́дением с мировым архитектурным сообществом и получить обратную связь от профессионалов.

Отмеченный проект – труд сплочённой команды двух неравнодушных градостроителей, а также преподавателей Михаила Виленского и Ксении Веретенниковой.

Петербургский порт сегодня

В основе работы – исследование, которое позволило выявить проблемы территории Большого морского порта и наметить перспективы их решения в интересах всего города.

Согласно проекту, на территории формируется новый многофункциональный район, состоящий из отдельных «ячеек» со своими объектами притяжения.

Исследуемая территория находится на западе Санкт-Петербурга, на месте существующего Большого морского порта.

Береговая линия протяженностью 31 км омывается акваторией Невской губы, отделённой Кронштадтской дамбой от Финского залива. Порт является одним из крупнейших на Северо-Западе России с грузооборотом свыше 60 млн тонн и занимает внушительную территорию в 600 га (2,56% от площади города, что существенно выше, чем в большинстве крупных портовых городов России и мира), а территория его влияния составляет более 1300 га. Туда попадает вся территория Канонерского и бо́льшая часть Гутуевского острова, гавани, парк «Екатерингоф», Западный скоростной диаметр и пр.

В процессе освоения города искусственные территории и промышленная застройка постоянно увеличивались, уничтожая рекреационный каркас и не допуская жилую застройку к берегу. Относительно всего города территория имеет депрессивный промышленный облик. Это ценное пространство вблизи культурного центра города с уникальными историческими и инженерными объектами.

Авторы оценили развитие всего Балтийского бассейна и порта с XII века по сегодняшний день и выявили наиболее актуальные и масштабные проблемы:

расположение порта в небольшой и самой дальней акватории Финского залива при внушительном грузообороте;

огромный трафик грузовых судов через единственный проход в дамбе, защищающей Петербург от наводнений, что негативно отражается на экологической обстановке в Невской губе;

неприспособленность порта к приёму крупных грузовых судов с низкой осадкой и большой длиной;

отсутствие качественной транспортной инфраструктуры как для исследуемой территории, так и для всей акватории в целом;

социальная недоступность и изолированность как инфраструктуры, так и ценного водного фронта.

Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28 сентября 2012 г.) предполагает увеличение мощности порта Санкт-Петербурга более чем в два раза – до 125 млн тонн, что отрицательно скажется на экологической и транспортной ситуации в Северной столице. В 2021 г. появились заявления о возможности переноса порта за пределы города. Стратегия устойчивого развития рассчитана на 50 лет, в течение которых порт будет передислоцирован в Усть-Лугу и Приморск Ленинградской области, а также в Архангельск и Мурманск. Вывод портов из крупных городов – распространённое решение по всему миру, положительно сказывающееся на качестве среды.

Концепция проекта

Сегодня территория порта – часть «серого пояса» (промышленной застройки вокруг центральной части города) Санкт-Петербурга. Промышленная функция порта сформировала вокруг него большое количество эксплуатируемых и заброшенных промышленных предприятий, плотно с ним взаимодействующих. На востоке и юге территории расположены две крупные ТЭЦ: Первомайская ТЭЦ-14 и Юго-Восточная ТЭЦ. Всё это обусловило недоступность территории и высокую плотность жилой застройки по периферии порта.

Ревитализация площадки может дать новый импульс для развития не только исторической части города, но и всех прибрежных территорий Невской губы, создав единую общественно-деловую городскую ткань вокруг акватории. Предпосылка для этого – множество проектов планировки территорий опережающего социально-экономического развития по всему радиусу залива. Таким образом, вдоль протяжённой береговой линии Невской губы формируются многочисленные эпицентры развития с различным функциональным наполнением: на севере и западе – общественно-деловым, а на юге – культурно-досуговым.

Такой подход поможет развитию нового вида общественного транспорта – водного, а вкупе с доступностью нового района и для других видов транспорта появится единая циркуляция жизни на прибрежных территориях Невской губы. Впоследствии расширение эпицентров-спутников создаст единый организм в виде нового Петербурга.

Данные изменения позволят осмыслить Санкт-Петербург не только как культурный город, но и как мощный экономический двигатель Северо-Запада России.

Функциональное зонирование

Концептуальное предложение по территории основано на наличии железнодорожных путей, гавани, объектов культурного наследия (в том числе парка «Екатерингоф»), а также жилой и общественной застройки. Территория проектирования поделена на четыре ключевых района.

Район культурного значения расположен на юге Гутуевского и Канонерского островов, его границы сформированы на севере – Западным скоростным диаметром, на юге – Барочным и Восточным бассейнами, рейдом Лесного мола, на востоке – рекой Екатерингофкой, а на западе – Финским заливом.

Предложенная концепция по реконструкции данного района опирается на большое количество водных массивов, омывающих территории, и типологию портовой инфраструктуры. Проанализирован и использован зарубежный опыт освоения бывших портовых зон.

Район научно-экологического назначения находится на самом юге территории, где сейчас располагается нефтяной терминал Большого порта Санкт-Петербурга. На севере и западе он граничит с Финским заливом и Морским каналом, на юге – с рекой Красненькой, на востоке – с Угольной и Большой Турухтанной гаванями. Функциональное значение данного района обусловлено уже существующей зелёной зоной и большим парково-рекреационным потенциалом. Кроме того, эта территория удобна для расположения на ней научно-исследовательских объектов по изучению и восстановлению морской биологии акватории из-за прямого доступа к Финскому заливу и существующего большого озера-отстойника.

Концепция планировочных решений основана на извилистом разведении железнодорожных полотен, которые формируют планировочные оси района. Значительную роль в формообразовании играют озеро-отстойник на северо-западе территории, ТЭЦ, а также водно-рекреационный каркас.

Район лёгкой промышленности предполагается разместить в пространстве, ныне занятом Кировским заводом и близлежащими предприятиями, вокруг которого располагается большой жилой массив. Функциональная роль данного района обусловлена развитой промышленной инфраструктурой и высоким улично-дорожным развитием. Могут быть использованы по назначению имеющиеся железнодорожные пути.

Концепция территории основана на существующих объектах культурного наследия, полотнах железной дорог, а также водных массивах на востоке рассматриваемого участка.

Район спортивно-рекреационного назначения находится на территории Турухтанных островов и острове Кривая дамба. Гавань Лесного мола удобна для проведения соревнований по водному спорту и ориентирует территорию на спорт в целом. Её парк служит транзитом между материком и тематическим парком на Канонерском острове.

За счёт комплексного подхода и согласованности градостроительных решений на территории проектирования создаётся новый район города, в полной мере раскрывающий потенциал регенерируемой местности. Город получит новый выход к морю и выразительный морской фасад, приобретёт новые туристические и экономические возможности. При этом район будет отличаться высокой доступностью для наземного и водного транспорта по всему периметру акватории, что улучшит транспортную ситуацию в Петербурге в целом.

Помимо признания на конкурсе World Architectural Student Awards, проект удостоен следующих наград: Гран-при в номинации «Архитектура» на Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров в рамках ХХIII Международного форума «Новые идеи нового века» в Хабаровске;

Серебряный диплом на VI Открытом архитектурном конкурсе Приволжского федерального округа «Архновация»;

Диплом Союза архитекторов России в рамках международного фестиваля «Зодчество» в 2023 г.;

Бронзовый диплом конкурса Green Roof Challenge 2023, организованного Гильдией ландшафтных инженеров.

