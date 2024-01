Предупреждения стали обязательными – заемщиков начнут информировать о критичном росте кредитной нагрузки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как банки будут предупреждать россиян о росте долговой нагрузки?

Закон, обязывающий банки предупреждать клиентов о росте долговой нагрузки выше 50%, начал действовать менее месяца назад, поэтому единой практики уведомления заемщиков пока нет:

ВТБ письменно информирует граждан до оформления кредита – заемщик должен поставить подпись;

«Зенит» планирует добавить извещение о ПДН в число прочих документов, подписываемых по займу;

Ренессанс Банк будет уведомлять клиентов дважды – при подаче заявки и при заключении договора.

«Информирование затронет заемщиков, чей рассчитанный ПДН выше 50%. Граждан будут предупреждать о повышенных рисках и предложат еще раз оценить свои финансовые возможности», – заявили представители банков.

Вместе с тем, специалистам кредитных организаций придется вести дополнительную разъяснительную работу – информировать клиентов о методике расчета ПДН, значении показателя и возможных рисках.

К каким последствиям приведет обязанность банков сообщать ПДН?

Независимые финансовые аналитики уверены, что новшество не окажет серьезного влияния на сферу кредитования в России – ожидать роста числа отказов по заявкам не следует. Обязанность банков информировать клиентов о критичном росте долговой нагрузки приведет к ряду последствий:

количество отказов останется на прежнем уровне, т.к. ЦБ РФ ранее уже ужесточал требования по кредитам;

клиентам с высокой долговой нагрузкой банки предложат альтернативу, например, кредитные карты и ссуды с обеспечением;

граждане смогут еще раз оценить свои материальные возможности и принять обдуманное решение о необходимости оформления займа.

Эксперты полагают, что мера не приведет к охлаждению рынка потребительского кредитования, а станет исключительно формальностью, которую банки будут соблюдать из-за требований регулятора. Клиенты же, обращающиеся за кредитом, вряд ли откажутся от заключения договора из-за рисков – рост ПДН не станет для них «стоп-сигналом».

