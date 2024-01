Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня Государственный университет управления поздравляет с днём рождения своего самого весёлого проректора, президента Ассоциации выпускников ГУУ, старшего преподавателя кафедры управления проектом Павла Павловского.

Посвятив себя развитию молодёжной политики ГУУ и воспитанию студентов, причём не только ГУУ, но и огромного количества других российских вузов в рамках многолетней работы редактором и ведущим официальных московских лиг КВН, Павел Владимирович давно остановил внутреннее старение и стал другом всему студенческому сообществу. Достаточно послушать, как его встречают на многочисленных мероприятиях, проводимых УМПиВР под его кураторством. Глядя на жизнь сквозь призму юмора, он тем не менее не превращается в откровенного комика и привносит в свою работу самые серьёзные и новаторские элементы, каким стала, например, реализуемая в России с начала текущего учебного года уникальная образовательная программа «Обучение служением».

Пожелаем имениннику оставаться таким же позитивным и жизнерадостным, ответственным и понимающим, чутким и внимательным к окружающим. Пусть задуманные проекты успешно реализуются, новые идеи бьют ключом, рабочие командировки наполняют праздничными впечатлениями, недоброжелатели России дают поводы для колкостей, а всё чёрное будет только снаружи. С днём рождения!

