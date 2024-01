НГУ может стать одним из опорных вузов «Роскосмоса»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сегодня, 16 января, на площадке Новосибирского государственного университета состоялось совещание с участием генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, губернатора Новосибирской области Александра Травникова и ректора НГУ Михаила Федорука. Делегация «Роскосмоса» ознакомилась с научно-технологическим заделом Новосибирского государственного университета в интересах проекта «Сфера». Также во время встречи обсудили усиление взаимодействия «Роскосмоса», вуза и СО РАН, рассмотрели вопросы повышения эффективности научно-прикладных исследований, связанных с пилотируемой программой и по другим важным направлениям.

Губернатор Андрей Травников сообщил, что несколько лет назад одной из главнейших задач новосибирское региональное Правительство определило для себя задачу, значимую для научно-технологического развития страны: сближение исследования и индустрии, инициирование востребованных экономике исследовательских тем и создание условий для внедрения результатов исследований в индустрию и промышленность.

Для этого развивали инфраструктуру, в том числе, управленческую: создано региональное министерство науки и инновационной политики, запущена программа «Академгородок 2.0». Сегодня в реализации её флагманские проекты: строительство Сибирского кольцевого источника фотонов в наукограде Кольцово, кампуса мирового уровня НГУ, в этом году заканчивается проектирование второй очереди Академпарка.

Михаил Федорук, ректор НГУ, рассказывая о деятельности университета, отметил, что одно из ключевых конкурентных преимуществ вуза — это интеграция в экосистему новосибирского Академгородка, которая включает сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и Академпарком. Сильная научно-исследовательская база позволяет университету принимать активное участие и в решении стратегических задач, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

— Мы реализуем ряд совместных проектов с крупными высокотехнологичными компаниями. Новые возможности по развитию образовательной и научно-исследовательской инфраструктуры университету предоставит кампус мирового уровня, который сейчас строится в рамках нацпроекта «Наука и университета». Одна из задач кампусной политики — это расширение деятельности существующих и новых научных подразделений. Основное направление, которое мы будем дальше усиливать и развивать и для которого будут предоставлены дополнительные площади в научно-исследовательском центре нового кампуса НГУ, — это отдел аэрокосмических исследований. Мы благодарим главу «Роскосмоса» за высокую оценку деятельности университета и готовность сделать НГУ одним из опорных вузов, наряду с МАИ и МГТУ им. Баумана, в реализации стратегических проектов госкорпорации, — отметил Михаил Федорук.

На встрече также выступил Виталий Прокопьев, заведующий отделом аэрокосмических исследований НГУ, и подробнее остановился на результатах работы подразделения по ключевым направлениям.

— Разработка бортового диагностического оборудования — это то, с чего начинались первые работы по космической тематике в НГУ. И до сих пор это направление остается одним из приоритетных в нашей деятельности. На счету отдела уже более 100 приборов, успешно запущенных на орбиту на различных космических аппаратах. Наше оборудование стоит на аппаратах серии ГЛОНАСС, «Арктика-М», «Электро-Л», «Спектр», мы принимаем участие во всех лунных миссиях.

Наше оборудование предназначено для мониторинга и диагностики широкого спектра параметров: внутренней атмосферы космического аппарата, состояния бортовых систем, состояния магнитосферы Земли и ее воздействия на спутник, различных параметров физической обстановки на орбите.

Одна из последних разработок отдела — Экспериментальный комплекс измерения радиационной обстановки установлен на спутнике «Скиф-Д». Прибор уже более года собирает данные для изучения радиационной обстановки на средней круговой орбите — 8070 км с полярным наклонением 90°.

Анализ этих данных позволит определить предельные значения радиации на данной высоте и сделать выводы о степени ее воздействия на аппарат и возможностях защиты подсистем спутника, — рассказал Виталий Прокопьев.

