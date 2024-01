Минэкономразвития и РЭЦ запускают бесплатный интенсив для бизнеса по выходу на зарубежные рынки

Source: MIL-OSI Russian Language News

?инэкономразвития РФ, портал мойбизнес.рф совместно с Российским экспортным центром запускают бесплатный интенсив по электронной торговле через платформу «Мой экспорт». Обучение пройдет с 12 по 14 февраля для предпринимателей, планирующих выход на зарубежные рынки.

«Выход на экспорт – достаточно сложная задача, а для малого и среднего бизнеса это сделать вдвойне труднее. Здесь предпринимателям помогает государство: в 2023 году помощь по направлению экспорта получили почти 28 тысяч компаний, которые заключили 2,6 тысяч контрактов на общую сумму более 90 млрд рублей. Сейчас в условиях информационного шума бизнесу важно получать данные о тонкостях экспорта из проверенных источников. Поэтому Минэкономразвития вместе с Российским экспортным центром запускает новую программу для предпринимателей – интенсив по экспортной интернет-торговле», – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Российский экспортный центр предоставляет уникальную возможность компаниям, занимающимся экспортом, освоить интернет-торговлю. Широкий выбор инструментов и ресурсов, которые мы предлагаем, позволяет им успешно продвигать товары на международном рынке. Например, сервис «Подбор маркетплейсов» на платформе «Мой экспорт» помогает компаниям определиться с каналом продаж – им доступен выбор из 200 международных онлайн-площадок. В 2023 году сервисом воспользовалось почти 2 тысячи компаний», – уточнила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Участники интенсива узнают, какие экспортные инструменты существуют и как начать зарубежную торговлю в онлайн-формате, зарегистрируются на подходящей площадке, подготовят карточки товара для размещения на платформе, а также узнают способы увеличения продаж.

Первый день будет посвящен основам: понятию интернет-торговли, видам онлайн-каналов, тонкостям регистрации и использования инструментов электронной торговли для эффективных продаж.

Во второй день предприниматели познакомятся с выбором ниши и региона для экспорта, смогут подобрать подходящий онлайн-канал для конкретной продукции.

В заключительный день эксперты и участники поговорят о создании контента для товарных карточек, разберут основные инструменты продвижения.

Интенсив пройдет на платформе VK с возможностью задать вопросы кураторам и получить обратную связь по домашним заданиям. В качестве бонуса участники узнают, как разместить продукцию на WeChat бесплатно и найти покупателей без знания китайского языка.

Зарегистрироваться на интенсив можно с 16 января по 9 февраля по ссылке, количество участников неограниченно. Вебинары проведут эксперты Российского экспортного центра.

Для наиболее эффективного применения инструментов платформы «Мой экспорт» потребуется ЭЦП руководителя юридического лица или ИП.

