Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Этот выпуск проекта «Легенды отечественной науки» посвящён Николаю Александровичу Малышеву, советскому и российскому специалисту в области гидроэнергетики, водного хозяйства и гидротехнических сооружений.

Н. А. Малышев родился 23 ноября (6 декабря) 1911 года в крестьянской семье. В 1929 году окончил среднюю школу в Горьком (современный Нижний Новгород) и поступил в Горьковский университет. Через год перешёл в Ленинградский политехнический институт на гидротехнический факультет. В 1934 году Николай Александрович завершил обучение, после чего отправился строить Рыбинский гидроузел на Волге. Там он прошёл путь от рядового инженера до начальника проектного отдела.

В 1941 году Н. А. Малышев стал главным инженером строительства Верхне-Окского гидроузла. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Управление оборонительных работ, строил Тагильский металлургический завод, Широковскую (на реке Косьва) и Понышскую (на реке Чусовой) гидроэлектростанции. После войны восстанавливал разрушенные объекты, в том числе Беломорско-Балтийский канал.

Трудовая деятельность Николая Александровича была связана с «Гидропроектом», куда он устроился 1947 году. Был главным инженером проекта Волго-Балтийского водного пути и строительства Куйбышевской ГЭС (с 1958 года — Волжская ГЭС имени Ленина, сейчас Жигулёвская ГЭС). Учёный впервые применил в широких масштабах новые решения в проектировании и строительстве крупных гидротехнических сооружений на мягких грунтах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года ему присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В Египте Николай Александрович проектировал Асуанскую плотину на реке Нил. Его новые прогрессивные решения были одобрены международной экспертизой и приняты к осуществлению. Сейчас Асуанская ГЭС — это крупнейшая комплексная гидротехническая система сооружений в Египте. За проекты Асуанской плотины в Египте и Евфратского гидроузла в Сирии Н. А. Малышев был удостоен правительственных наград. Также он руководил проектированием гидроузлов во Вьетнаме, Перу и Аргентине.

После возвращения в Советский Союз Николай Александрович стал заместителем начальника института «Гидропроект».

Богатой была научная деятельность учёного. Его основные труды посвящены разработке проектов уникальных комплексных гидроузлов, проблемам водного хозяйства, в том числе по переброске вод северных рек в южные районы страны. Н. А. Малышев предложил и практически доказал возможность строительства высотных плотин и мощных ГЭС на любых естественных основаниях. В 1964 году он защитил докторскую диссертацию, в 1976 году стал членом-корреспондентом АН СССР по отделению физико-технических проблем энергетики (энергетика).

Вклад учёного отмечен на самом высоком уровне. Лауреат Сталинской премии, Н. А. Малышев был награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и другими.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI