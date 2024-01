В павильоне «Роснефти» на ВДНХ стартовала Неделя генетики

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» прошла торжественная церемония открытия Недели генетики с участием известного молекулярного биолога, руководителя Центра полногеномного секвенирования (далее – Центр) Константина Северинова.

В рамках мероприятия Северинов выступил с лекцией, в ходе которой рассказал посетителям павильона «Роснефти» о важности проведения генетических исследований, благодаря которым удается выявлять причины генетических заболеваний.

В период с 17 по 19 января в павильоне «Роснефти» ученые Центра будут ежедневно рассказывать о последних достижениях российских генетиков, перспективах развития науки и практической ценности новых разработок.

В пятницу, 19 января, состоится презентация генетической программы «100 000+Я». Проект реализуется Центром полногеномного секвенирования при поддержке НК «Роснефть». Цель инициативы – прочтение геномов 100 тысяч россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и создании соответствующих лекарств.

На выходных в павильоне состоятся дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). Представители ВУЗов расскажут про подготовленные совместно с «Роснефтью» магистерские программы в области генетики.

Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея», после чего слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр с автографом.

В рамках Недели генетики в павильоне «Роснефти» посетители павильона могут ежедневно участвовать в тематических квизах о генетике. Кроме того, в Кинозале павильона по несколько раз в день демонстрируется ролик о Центре полногеномного секвенирования, в котором Северинов рассказывает о работе этой уникальной научной организации и ее значении для обычного человека, а также дальнейших планах и разработках. Центр действует при поддержке НК «Роснефть» в рамках технологического партнерства с Правительством РФ по программе развития генетических технологий.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Об основных событиях Недели генетики и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

