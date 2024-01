Башня Политеха собирает послов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете родилась традиция. Уже второй раз Центр фандрайзинга и работы с выпускниками накануне старого Нового года организует в Башне Политеха встречу сообщества послов университета. Официальная часть этого мероприятия короткая и праздничная — подведение итогов, награждение самых активных и раздача подарков.

Для тех, кто забыл, напомним: послы Политеха — это выпускники, которые поддерживают связь с университетом и представляют его в тех организациях и на предприятиях, где работают. Благодаря послам об университете узнаёт всё больше людей, растёт его авторитет и укрепляется репутация.

Приветствуя гостей, проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов поблагодарил послов Политеха за активную жизненную позицию, поддержку вуза и инициативы.

Спасибо, что нашли время и предпочли Политехнический университет своим обычным делам в пятничный вечер. В этом году мы активно сотрудничали со Сбером, ВТБ, Банком «Санкт-Петербург», Кронштадтским заводом, компанией «Газпром нефть», ВКонтакте, Государственным Эрмитажем, Управляющей компанией «ТКБ». Нам важно, что в вашем лице мы видим товарищей, которые подставят плечо в трудную минуту. Но вы и сами предлагаете интересные идеи, стараясь зажечь в наших глазах огонь .

Максим Александрович пригласил послов Политеха на празднование 125-летия университета и попросил их оповестить однокурсников. Встреча выпускников всех поколений запланирована на 17 февраля, субботу. В программе общение в аудиториях Главного здания, экскурсия в музей, квест, органный концерт, посещение родных кафедр. Также 17 февраля состоится новая встреча послов.

После приветственные слов Максим Пашоликов вручил благодарности за подписью ректора СПбПУ Андрея Рудского. За успешную работу с выпускниками и участие в развитии сообщества послов университета награждены: доцент Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института Элина Авакова, доцент Высшей школы программной инженерии ИКНК Сергей Воскобойников, старший преподаватель Высшей школы автоматизации и робототехники ИММиТ Владислав Крохмаль, доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИЭиТ Андрей Медведев, директор Студенческого спортивного клуба «Чёрные медведи-Политех» Дмитрий Олейник, старший преподаватель Высшей школы энергетического машиностроения Егор Окунев, доцент Высшей школы электроэнергетических систем Института энергетики Ирина Рындина, старший преподаватель Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства ИСИ Андрей Шавва, доцент Высшей школы лингвистики и педагогики Гуманитарного института Екатерина Шостак.

За успешную работу с выпускниками и участие в развитии Фонда целевого капитала СПбПУ благодарности подучили специалист по работе с молодёжью ИПМЭиТ Константин Баженов и доцент Высшей школы механики и процессов управления ФизМеха Наталья Ермакова.

Начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова рассказала об информационной части празднования 125-летия университета и пригласила послов Политеха к участию в медийных проектах вуза.

Весь декабрь в аэропорту Пулково работала фотовыставка , которая рассказывала жителям и гостям Санкт-Петербурга о важнейших событиях в истории нашей страны через призму открытий учёных и инженеров Политеха. Она открыта была в том числе благодаря содействию нашего выпускника, который там работает. Ещё раньше такая выставка открылась в Планетарии 1. В феврале будет открытие выставки в Петропавловской крепости, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге и Ленинградском вокзале в Москве .

Марианна Дьякова представила также рубрики в социальных сетях, к которым могут подключиться выпускники. Например, «Наука любить» рассказывает о парах, чьи чувства зародились в Политехе. Если вы знаете примеры таких отношений, напишите нам! — пригласила Марианна Юрьевна. «Пушистый Политех» посвящённым питомцам студентов и сотрудников университета, и, конечно, выпускники тоже могут присылать фото домашних любимцев.

Также выпускники университета могут стать экспертами прямых эфиров проекта «Лепота» (такой опыт уже есть).

На встрече выступил также начальник Управления по молодёжной политике Иван Хламов (сам выпускник и посол Политеха). Он рассказал о работа со студентами во внеучебной среде и пригласил коллег к сотрудничеству.

После деловой части настало время игры. Гости разбились на 14 команд и принялись увлечённо вспоминать факты из истории родного университета, ведь квиз был посвящён Политеху.

В каком году и за какие услуги Петр Алексеевич Романов стал Петром Великим? Почему Игорь Курчатов не получил золотую медаль? Как звали старшего брата Жореса Ивановича Алфёрова? Какая башня выше: Думская, Гидробашня или башня Кунсткамеры? Целых 35 вопросов придумали сотрудники Центра фандрайзинга и работы с выпускниками. И были среди них довольно непростые. Во всяком случае, лучший результат, который оказался у команды-победителя, 24 правильных ответа из 35.

