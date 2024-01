Аспирантка из Шанхая Шауя Цзигээр: «Дождь зимой – это неожиданно!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Победительница Международной олимпиады Open Doors Шауя Цзингээр поделилась своим опытом обучения в Политехе.

— Шауя, с чего началось твоё обучение в России?

— Я получила степень бакалавра в Шанхае и в 2019 году решила приехать в Россию, чтобы продолжить образование в магистратуре. Сначала поступила на подготовительный факультет для иностранных студентов в Политехнический университет. Я выбрала международную программу «Количественные финансы», потому что в Китае тоже изучала экономику и финансы, и теперь в магистратуре смогла закрепить полученные знания.

— Но ты не остановились на этом и продолжила учиться?

— Да, после окончания магистратуры я решила участвовать в международной олимпиаде Open Doors. И благодаря этому смогла продолжить обучение в аспирантуре в ИПМЭиТ Политеха.

— Почему ты выбрала аспирантуру именно в Политехе?

— Главная причина в том, что у меня был приятный опыт работы в магистратуре с моим научным руководителем. Академическая атмосфера в нашем институте действительно хороша, и поэтому я решила остаться со своим научным руководителем в аспирантуре.

— Тебе сложно было учить русский язык?

— Если честно, да. Ещё во время обучения в бакалавриате я интересовалась иностранными языками. Даже несколько раз посетила занятия по русскому языку в Китае, чтобы иметь хотя бы базовые знания. А когда приехала сюда, т, на подфаке, мы начали с азбуки. Это было довольно сложно, но у нас был очень хороший преподаватель. Она объясняла всё так ясно, старалась дать нам базовое понимание русского языка, за что ей огромное спасибо. У меня даже есть публикации на русском языке. Хотя я всё ещё учу язык, общаясь, я уже чувствую себя увереннее.

— Почему ты решила приехать именно в Россию?

— Это скорее обусловлено географией. Я живу недалеко от границы с Россией, поэтому для себя решила, что выучить русский будет большим плюсом для моей будущей работы. А ещё потому, что Россия — довольно большая страна, имеющая международное влияние.

— Шауя, ты до этого была за границей? И почему выбрала Санкт-Петербург?

— Нет, это мой первый подобный опыт. Вообще, я выбирала между Москвой и Петербургом. Мне посоветовали именно Санкт-Петербург, потому что это город с богатым культурно-историческим наследием. А это именно то, чего я хотела. Когда приехала, начала учиться на подфаке, поняла, что магистерская программа идеально мне подходит и уезжать я уже не хочу.

— Расскажи о своих впечатлениях.

— Моё первое впечатление было довольно приятным. Я помню, как приехала сюда ночью, и у меня был тяжёлый багаж, и совершенно незнакомый русский парень помог мне с ним. Я его не понимала, но была очень благодарна ему за помощь.

— Как тебе погода в России?

— Вначале мне не нравилось. Холод ещё ничего, похоже на северные регионы в Китае, но то, что зимой здесь идёт дождь — это очень неожиданно. Но мне нравится лето, осень и весна.

— Как проводишь свободное время?

— Люблю читать. Или занимаюсь спортом, чтобы немного размяться, потому что я так много сижу. И, конечно, встречаюсь с друзьями. Для меня это ещё и возможность улучшить свою русскую речь, попрактиковаться с носителями языка.

— У тебя уже есть план на будущее?

— У меня есть ещё время, чтобы определиться. И к тому же у меня есть возможность работать ассистентом преподавателя в нашем университете. Я преподаю предметы, связанные с финансами, на английском языке. Это хороший опыт, потому что, возможно, в будущем я смогу остаться в университете преподавателем.

