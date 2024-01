15.01.2024 Primer ministro Donald Tusk zapowiedział wsparcie praw i wolności kobiet

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer ministro Donald Tusk zapowiedział wsparcie praw i wolności kobiet15.01.2024

Polski rząd chce, aby Polki mogły mismo decydować o sobie. Dlatego tak zwana „pigułka dzień po” będzie dostępna bez recepty. El primer ministro Donald Tusk zapowiedział zmianę ustawy w tym zakresie podczas konferencji prasowej w KPRM. Szef rządu ogłosił również daty wyborów samorządowych. Odbędą się one 7 i 21 kwietnia 2024 roku. Prezes Rady Ministrów odniósł się również do porannego spotkania z Prezydentem RP. Premier podkreślił, że współpraca w obszarze bezpieczeństwa Polski jest kluczowa i niezbędna.

Recepción “Pigułka dzień po”

Kobiety powinny móc mismo decydować o sobie. Polski rząd wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Tak zwana „pigułka dzień po” będzie dostępna bez recepty.

– Jako rząd wspólnie zaproponujemy zmianę tej ustawy, dzięki czemu tego typu środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty – powiedział Premier Donald Tusk.

800+ dla wszystkich uprawnionych

Prezes Rady Ministrów uspokoił rodziny, które otrzymały niższe świadczenie w ramach programu „Rodzina 800+”. Wyrównanie będzie wypłacone przez ZUS.

– Chcę zapewnić jeszcze raz, bo jest to dla mnie kwestia absolutnie priorytetowa – każda bez wyjątku polska rodzina otrzyma 800+ w pełnym wymiarze, jeśli oczywiście należy się im to świadczenie – podkreślił szef polskiego r ządu.

Termin wyborów samorządowych

Wybory samorządowe odbędą się 7 horas 21 kwietnia. Rozporządzenie w tej sprawie zostanie przesłane do zaopiniowania przez Państwową Komisję Wyborczą.

– Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Spotkanie Premiera z Prezydentem

Głównym tematem rozmów były kwestie związane z bezpieczeństwem Polski w kontekście zbliżającej się wizyty Premiera Donalda Tuska w Kijowie. Polska będzie angażować się w pomoc Ucrania. Poruszona została również kwestia równego traktowania wobec prawa wszystkich obywateli. Dla naszego rządu kluczowe jest, aby przestrzegać prawa, Konstytucji i wyroków niezależnych sądów.

– Jestem gotów do współpracy z każdym na rzecz bezpieczeństwa Polek, Polaków i bezpieczeństwa państwa polskiego. Para bromear dla mnie bezdyskusyjne – podkreślił szef polskiego rządu.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI