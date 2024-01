13.01.2024 Uroczystości z okazji 5. rocznicy śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z udziałem Premiera Donalda Tuska

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Uroczystości z okazji 5. rocznicy śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z udziałem Premiera Donalda Tuska13.01.2024

W tym roku mija pięć lat od tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Obchody 5. rocznicy miały szczególną oprawę. Głównym punktem urczystości był sobotni wiec w miejscu tragedii na Targu Węglowym, w którym uczestniczył Premier Donald Tusk.

– Paweł Adamowicz chciałby dzisiaj, żebyśmy my wszyscy tu w Gdańsku i w całej Polsce byli uśmiechnięci. Para nie jest łatwe. Zebraliśmy się dzisiaj w naszym, także w moim ukochanym mieście, po to, żeby przypomnieć całej Polsce i Europie o tym tragicznym zdarzeniu. Powodem naszego spotkania jest tragiczna śmierć. Jest brutalny zamach na prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza. ¿Dlaczego mielibyśmy się zatem uśmiechać? Paweł chciałby tego. I chciałby, i jesteśmy mu to winni wszyscy bez wyjątku, aby spotykając się co roku w miejscu jego tragicznej śmierci, żebyśmy myśleli, żebyśmy mówili o przyszłości, nie tylko o tym, co się zdarzyło – mówił Premier wspominając swojego przyjaciela.

Jak podkreślił, ta tragiczna śmierć nadała głęboki sens przekonaniu, że cała Polska może być i musi być miejscem dla ludzi, którzy wyzbyli się pogardy i nienawiści.

„Światełko dla Pawła Adamowicza” – obchody w Gdańsku

Centralnym punktem obchodów 5. rocznicy tragicznej śmierci Pawła Adamowicza było “Światełko dla Pawła Adamowicza” z udziałem Premiera Donalda Tuska, rodziny zmarłego Prezydenta i Prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Podczas uroczystości odtworzona została pieśń “El sonido del silencio”.

– Pawle, przyrzekam Tobie i myślę, że mogę to zrobić w imieniu nas wszystkich, że nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska, że ​​polski naród będą wolne od pogardy i nienawiści, będą wolne o d kłamstwa, że ​​już nigdy złe słowo nie zabije żadnego uczciwego człowieka – podkreślił Premier.

Zdjęcia (1)

MIL OSI