Этот день в истории Политеха: 15 – 21 января

Сегодня в специальном проекте к 125-летию Политеха , мы вспоминаем о событиях, связанных в Политехническом университете с датами от 15 до 21 января.

18 января 1943 года — день прорыва блокады Ленинграда — для политехников, как и для всех ленинградцев, был долгожданным, выстраданным и очень счастливым днём.

В первые дни Великой Отечественной войны более 3000 студентов, аспирантов, сотрудников института, выпускников предвоенных лет ушли на фронт добровольцами, сражались в 1-й Кировской, 3-й Фрунзенской, и 5-й Выборгской дивизиях народного ополчения Ленинграда, 56-м истребительном батальоне, 76-м партизанском отряде. Ещё около 3000 политехников были призваны в Красную Армию.

Политехнический институт всю войну работал в Ленинграде. За зиму 1941–1942 года от голода и бомбёжек погибли более 900 студентов, аспирантов, сотрудников и членов их семей. К январю 1943 года потери превысили тысячу человек. Но люди продолжали работать, выполняли военные заказы.

Среди рабочих-политехников было много подростков, которые заменили своих отцов, ушедших на фронт. Было принято решение организовать в институте в 1943 году школы, где работающие подростки могли закончить обучение. Школьников освобождали от работы в 17 часов для занятий.

Часть коллектива института была эвакуирована в Пятигорск и Ташкент. Там институт работал до 1944 года. Демобилизованные после ранений политехники возвращались в институт, чтобы продолжать учиться и работать.

Политехники, пережившие блокаду, вспоминали, что в институте сложился очень дружный коллектив, вместе выходили на уборку территории, вместе заготавливали на зиму торф для отопления, трудились в подсобном хозяйстве.

18 января 1872 года родился выдающийся конструктор, основоположник русского подводного кораблестроения Иван Григорьевич Бубнов.

В 1900 году Бубнов возглавил комиссию по разработке проекта первой российской подводной лодки с двигателями внутреннего сгорания «Дельфин», был назначен строителем, руководил испытаниями и сдачей проекта. В 1903 году лодка прошла испытания. Всего И. Г. Бубнов разработал 10 проектов подводных лодок, по которым к 1917 году в России построили 32 корабля.

Руководил разработкой проекта линкоров типа «Севастополь», которые не уступали зарубежным аналогам и оказались очень долговечными.

С 1903 года Иван Григорьевич вёл курсы теории упругости и строительной механики корабля на кораблестроительном отделении Санкт-Петербургского политехнического института. В 1904 году его утвердили профессором кафедры строительной механики.

В 1908 году Политехнический институт издал курс И. Г. Бубнова «Теория упругости». По мнению Бубнова, курс проектирования должен излагаться «путем исследования», что и развивает творческую инициативу студентов. В 1909 году были изданы его «Дополнения к курсу строительной механики корабля», а в 1912 и 1914 годах — первая и вторая части основного курса «Строительная механика корабля», быстро ставшие настольной книгой корабельных инженеров и библиографической редкостью.

19 января 1910 года император Николай II подписал указ о присвоении Политехническому институту наименования «Санкт-Петербургский Политехнический Институт императора Петра Великого». Этому решению предшествовало ходатайство Совета института.

20 января 1910 года Совет института получил от министра С. И. Тимашева следующий текст: Государь император, по всеподданнейшему докладу моему ходатайства совета С. Петербургского Политехнического института о присвоении институту наименования: «С. Петербургский политехнический институт ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО» в 19-й день сего января, ВЫСОЧАЙШЕ соизволил на удовлетворение сего ходатайства. Поздравляя совет института с высокой МОНАРШЕЙ милостью, выражаю уверенность, что институт окажется достоен имени, которое он будет отныне носить. С. Тимашев . (Источник: РГИА, ф. 25, оп. 1, д. 5869 л. 3).

Такое название институт носил до 1918 года — до постановления Народного комиссариата просвещения об упразднении дипломов и свидетельств, чинов, званий и степеней. 5 июля 1918 года институт стал называться Первым Петроградским Политехническим институтом.

20 января 1884 года родился выпускник Политеха, морской инженер, писатель, публицист и драматург Евгений Замятин. В 2024 году исполнилось 140 лет со дня его рождения.

С 1893 по 1896 годы Замятин учился в Лебедянской гимназии, потом — в Воронежской. «Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году, — писал Евгений Замятин в автобиографии. — Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде — и там осталась».

Продолжить учёбу молодой человек решил на кораблестроительном факультете Санкт-Петербургского политехнического института.

Петербург начала 900-х годов — Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я — студент-политехник косовороточной категории…

Зимой 1903 года Замятин впервые участвовал в демонстрации. Летом проходил практику на заводах. Однажды, возвращаясь из Александрии в Одессу, стал свидетелем бунта на броненосце «Потёмкин». Позднее он напишет об этом рассказ «Три дня».

В те годы быть большевиком — значило идти по лини наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовка, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-е октября, митинги в высших учебных заведениях…

В декабре его арестовали, он провёл несколько месяцев «в одиночке на Шпалерной», где изучал стенографию, английский я язык и писал стихи. Весной студента освободили и выслали в Лебедянь. Но уже летом он вернулся в Петербург и жил здесь нелегально до 1911 года.

Парламент в государстве; маленькие государства в государстве — высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом — одно время председателем — Совета старост .

В 1908 год кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был оставлен на кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года — преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта башенно-палубного судна — на столе у меня лежали листки моего первого рассказа .

В 1911 году за нелегальное проживание Евгения Замятина всё-таки выслали в Лахту, где он написал свою первую повесть «Уездное» о нравах российской провинции.

Во время Первой мировой войны Замятин выступал с антивоенных позиций, о чём свидетельствует его повесть «На куличках», сразу же запрещённая. Весь тираж был конфискован цензорами за «обличение офицерства», а самого Замятина судили и выслали в Кемь.

В марте 1916 года инженера отдела торговых портов Министерства торговли и промышленности Евгения Замятина командировали в Англию, где он участвовал в строительстве российских ледоколов: «Святой Александр Невский» (после Октябрьской революции — «Ленин»), «Святогор» (переименован в 1927 году в «Красин»), «Минин», «Пожарский», «Илья Муромец» и ещё пяти.

Узнав о революции в России, Евгений Замятин вернулся на родину. В 1920 году он закончил работать над своим самым известным произведением — романом «Мы», предвестником будущих антиутопий.

В 1925 году роман был издан в Нью-Йорке на английском языке, затем — на чешском и французском. Эти переводы заметно повлияли как на европейскую литературу, так и на судьбу автора. В 1929 году советское издательство «Федерация» приостановило выпуск собрания сочинений Замятина, его начали травить. В 1929 году он заявил о выходе из Союза писателей, а в июне 1931 года написал письмо И. В. Сталину с просьбой разрешить ему выезд за границу. Получив положительный ответ, в ноябре 1931 года уехал, сначала в Ригу, затем в Берлин, оттуда — в Париж.

На русском языке роман «Мы» был впервые напечатан в 1952 году в американском издательстве имени Чехова, в России — лишь в 1988 году в журнале «Знамя».

21 января 1904 года Дмитрий Иванович Менделеев был единогласно избран Почётным членом Петербургского политехнического института.

Д. И. Менделеев был одним из основателей института, во многих вопросах единомышленником и сподвижником министра финансов С. Ю. Витте. П. Б. Струве высоко отзывался о Менделееве не только как о великом химике, но и как о выдающемся мыслителе в области экономики.

На церемонии открытия института в октябре 1902 года Д. И. Менделеев подарил институту макет рудника горы Благодать на Урале (сейчас находится в экспозиции Музея Д.И. Менделеева в Санкт-Петербургском государственном университете).

Последние годы жизни Менделеев посвятил товароведению и задумал организовать такой курс в Политехническом институте. В учебных целях для иллюстрации курса товароведения в институте создали музей образцов товаров. Первым его заведующим и первым лектором по товароведению стал В.А. Ковалевский (сын академика А.О. Ковалевского). В 1911–1917 гг. курс товароведения читал профессор Н. Д. Зелинский, будущий академик и президент АН СССР.

21 января 1997 года для интеграции высшего военного и гражданского образований на базе факультета военного обучения и факультета комплексной безопасности был создан Институт военно-технического образования и безопасности (ИВТОБ). В его состав входили три военные кафедры («Воздушно-космических сил», «Войск связи», «Автомобильных войск»), объединённые в факультет военного обучения, и четыре гражданские кафедры («Управление и защита в чрезвычайных ситуациях», «Безопасность жизнедеятельности», «Экстремальные процессы в материалах и взрывобезопасность», «Пожарная безопасность»). Институт готовил бакалавров, специалистов и магистров по направлению «Техносферная безопасность» для работы на инженерных и административных должностях в МЧС, на промышленных предприятиях в подразделениях охраны труда, в учреждениях различных отраслей народного хозяйства. Ежегодно ИВТОБ выпускал 600–700 специалистов.

Занятия по программе военной подготовки студентов начались в 1926 году, а ещё раньше, в 1906 году, в Политехе впервые в России было введено преподавание техники безопасности как самостоятельной, хотя и факультативной дисциплины. Затем техника безопасности была включена в учебные планы Петербургского Политехнического института.

В 1909 года в Политехе инженер-технолог В. П. Литвинов-Фалинский первым в стране начал читать курс лекций по рабочему законодательству.

В 1913 году группа профессоров и инженеров института начала издавать книгу «Охрана жизни и здоровья рабочих в промышленности».

