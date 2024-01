Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что производство автомобилей в России в 2023 году увеличилось на 16% и составило более 720 тысяч машин разных сегментов, а продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 миллиона штук.

О том, чем еще запомнился 2023 год в сфере авторынка, рассказал доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ, к.э.н. Артем Меренков.

В целом после шокового 2022 года 2023 мы проводили с гораздо лучшими цифрами. Рост производства за 2023 год составил порядка 60% и достиг почти 1,3 миллионов автомобилей. Однако, это все еще существенно меньше «нормальной температуры» в 1,5-1,7 миллиона авто. При этом следует отметить произошедшую трансформацию рынка, который характеризуется представительством отечественных марок и все большим количеством китайских автомобилей. Сегодня доля концерна «Лада» чуть менее 30%, в то время, как 58% рынка принадлежит представителям КНР. Хотя сейчас на рынке нет острого дефицита, ситуация все еще не идеальна. И неопределенность остается высокой. Основная причина снижения продаж легковых автомобилей – цена. Если мы посмотрим на емкость рынка и фактический объем реализации, то сможем заметить, что автомобиль вновь можно назвать предметом роскоши. Средняя цена на авто выросла на 23% и составляет порядка 3 миллионов рублей. При этом цены на все категории автомобилей, включая отечественные, продолжают расти. Увеличение процентной ставки по кредитам также привело к сокращению объемов продаж по автокредиту. Последние месяцы 2023 года можно назвать тизером предстоящего 2024: увеличение конкуренции марок, изменение тактики продаж, увеличение числа акций и скидок на авто.

Напомним, что прогноз развития автомобильного рынка в 2024 году мы публиковали ранее на нашем канале Дзен.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI