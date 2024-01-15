Финансовые новости: 16.01.2024 состоится депозитный аукцион АО”КАВКАЗ.РФ”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры

Дата проведения депозитного аукциона 16.01.2024

Валюта размещения RUB

Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 230 000 000.00

Срок размещения, дней 7

Дата внесения средств 16.01.2024

Дата возврата средств 23.01.2024

Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 15.50

Условия заключения, срочный или особый Срочный

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 230 000 000.00

Максимальное количество заявок от одного Участника, шт. 1

Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая

Основание Договора Генеральное соглашение

Расписание (по московскому времени)

Заявки в предварительном режиме с 10:00 по 10:10

Заявки в режиме конкуренции с 10:10 по 10:15

Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 10:25

Дополнительные условия

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI