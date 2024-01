Стартовал конкурс на открытие корпоративных центров опережающей подготовки в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

До 20 марта компании-участники национального проекта «Производительность труда» могут подать заявку на создание корпоративного центра опережающей подготовки (КЦОП). Отбор проводит Агентство развития навыков и профессий совместно с Минэкономразвития России.

В течении полугода эксперты Агентства будут работать на предприятиях-победителях конкурсного отбора. По запросу компаний разработают корпоративные стандарты профессий, проведут аудит рабочих мест, создадут программу подготовки и повышения квалификации сотрудников. Компетенции передадут рабочей группе предприятия, которая сможет вести эту работу самостоятельно по любым кадровым направлениям.

«Уже открыто 60 корпоративных центров опережающей подготовки в 30 регионах страны. За три года квалификацию повысили более 2,9 тысяч работников. КЦОП помогает сократить срок адаптации и повысить эффективность обучения сотрудников, оптимизировать непроизводственные потери на рабочем месте. В 2024 году будет отобрано 50 предприятий нацпроекта “Производительность труда” для создания на их базе Корпоративных центров опережающей подготовки», — сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Для участия в отборе необходимо до 20 марта 2024 года подать заявку на сайте. В течение февраля пройдут брифинги о порядке и этапах конкурса для его участников и органов исполнительной власти, ответственных за реализацию национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

