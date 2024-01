Сборную Москвы Студенческой хоккейной лиги возглавит хоккеист ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты ГУУ Михаил Губин и Роман Ширяев пополнили сборную Москвы от Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

18 января команда покажет свои силы против сборной Московской области в 10:30 на ГУМ катке Красной площади.

В прошедшую субботу сборная провела первую тренировку в Лужниках, на которой капитаном команды был избран защитник ГУУ Михаил Губин. Кроме того, с игроками своим опытом поделился обладатель рекорда скорости броска КХЛ, который еще не побит, Александр Рязанцев.

Помимо хоккеистов в тренерский штаб команды были вызваны два тренера нашего вуза: Асканаз Хачатрян и Александр Дворяшин. Именно они поведут команду вперед и будут представлять на первом матче-открытии.

Ждём всех на матче уже в этот четверг в 10:30 на Красной площади, вход свободный. Подробная информация по проходу болельщиков будет позже в социальных сетях ХК ГУУ.

Фото с тренировки: https://disk.yandex.ru/d/BaU1MHLwtY3n6g

