«Роснефть» развивает технологии хранения углекислого газа под землей

Специалисты тюменского научного института НК «Роснефть» в процессе геологического изучения недр на территории ЯНАО выявили подземный резервуар, потенциально пригодный для закачивания и хранения более 300 млн тонн углекислого газа (CO2). Площадь участка составляет 763 кв. км.

Специалисты Компании подтвердили отсутствие на участке недр тектонических нарушений. Расположение участка в зоне низкой сейсмотектонической активности обеспечивает герметичность резервуара и защиту вышележащих горизонтов грунтовых и поверхностных вод от проникновения в них углекислого газа в течение 1000 лет.

Одной из ключевых технологий, которые позволяют сократить выбросы, является улавливание и хранение СО2. Технология предусматривает улавливание углерода и его дальнейшую закачку в толщи глубокозалегающих пород, что обеспечивает безопасное хранение на постоянной основе.

Изучение резервуара будет продолжено на этапе опытно-промышленной эксплуатации для получения фактических данных о влиянии CO2 на горные породы, а также оценки его воздействия на различные виды стали в целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации подземных сооружений для размещения углекислого газа.

Ключевой стратегический ориентир Компании – достижение углеродной нейтральности к 2050 году. «Роснефть» намерена оставаться надежным производителем, сокращая воздействие на климат и окружающую среду.

Стратегия «Роснефть-2030» определяет целевые показатели Компании по сокращению выбросов парниковых газов по Областям охвата 1 и 2 на 5% к 2025 году, а к 2035 году – на 25%. Достижение стратегических целей планируется за счет мероприятий по сокращению выбросов, использованию низкоуглеродной генерации, развитию энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, использованию потенциала природного поглощения и других.

15 января 2024 г.

