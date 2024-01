«Роснефть» проводит масштабные научные исследования в Бухте Север проекта «Восток Ойл»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

50-ая юбилейная научно-исследовательская экспедиция НК «Роснефть» стартовала на севере Красноярского края. Цель – определить ледовые и гидрометеорологические условия работы одного из ключевых объектов проекта «Восток Ойл» – порта «Бухта Север». Экспедиция организована Арктическим научным центром Компании совместно с компанией «Иннопрактика». Полевые исследования проводят специалисты Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова.

Работы начались с наблюдений за становлением ледяного покрова: учёные фиксируют характерные процессы ледообразования, проводят исследования ровного льда, образовавшихся торосов, гряд и стамух, определяют формы, возрастные, морфометрические свойства и физико-механические характеристики ледовых образований. Для измерения прочности льда используется зонд-индентор, для измерений температуры – термокосы с датчиками солености и передачей данных через спутниковую систему, для измерения динамики дрейфа – радиомаяки, а для измерения скорости и направления подледных течений – акустические допплеровские профилографы. В течение всей экспедиции будет проводиться спутниковый мониторинг ледовых условий: учёные проанализируют текущие процессы и обобщат материалы наблюдений с привлечением архивов прошлых лет.

Такие масштабные исследования с привлечением большого количества специалистов и технических ресурсов на данной территории проводятся впервые. Актуальность работ обусловлена увеличивающимся потоком судов в северной части Енисейского залива. Продлится экспедиция до начала лета.

Полученные данные станут основой для планирования и организации системы безопасной и эффективной транспортировки углеводородов в акватории бухты Север и северной части Енисейского залива.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

15 января 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI