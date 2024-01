Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Евгений Гурьев

Евгений Гурьев, доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ, стал экспертом на телевидении. Сюжет международной телерадиокомпании «Мир» был посвящён 80-летию начала операции по полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады «Январский гром», которое отмечалось 14 января.

«Через Ленинград в Кронштадт и потом морем сосредоточенно на Ораниенбаум, скрытно для противника по ночам в течение всего лета – осени 1943 года, почти 30 тысяч солдат было переброшено на Ораниенбаумский плацдарм. Именно оттуда должен был быть нанесён главный удар в направлении на Ропшу», – рассказал историк.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI