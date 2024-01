Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сегодня Государственный университет управления поздравляет с днём рождения директора Института Государственного Управления и Права, заведующего кафедрой частного права, доктора юридических наук, доцента Федора Мышко.

Уважаемый Федор Георгиевич, Ваше грамотное руководство и внимание к деталям способствуют развитию института, росту его популярности и поддержанию высокого уровня образования. Будучи служителем Фемиды, Вы справедливо и открыто оцениваете перспективы и возможности, выбирая наилучшее пути решения.

Желаем Вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть студенты и выпускники радуют результатами учёбы и работы. С днём рождения!

