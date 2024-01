Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В этот понедельник свой день рождения празднует заведующий кафедрой управления в здравоохранении и индустрии спорта, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Виктор Черепов.

Виктор Михайлович более 50 лет занимается профессиональной деятельностью и 46 лет посвятил преподаванию. За плечами профессора работа не только в системе здравоохранения страны, но и в Советском детском фонде, Аппарате Правительства РФ, Счетной палате и Российском Союзе промышленников и предпринимателей.

Государственный университет управления от всего большого и здорового сердца поздравляет Виктора Черепова с днем рождения! Желаем Вам успехов во всех начинаниях, крепких нервов и ясного сознания. Пусть достижения студентов и сотрудников приносят благо людям и радость Вам. С праздником!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

