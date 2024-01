Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» вновь подарил зимнюю сказку детям участников СВО в Санкт-Петербурге Вот уже второй раз по инициативе и при финансовой поддержке Банка «РОССИЯ» прошли новогодние представления для детей, чьи родители защищают нашу страну в ходе специальной военной операции. Ребята погрузились в волшебную атмосферу спектакля на льду «Снежная Королева» в постановке легендарного Ильи Авербуха и при участии таких ярких звезд фигурного катания, как Елизавета Туктамышева, Матвей Ветлугин, Михаил Коляда и других артистов. Всемирно известная история Ганса Христиана Андерсена о добре и зле рассказывает о том, что колдовство бессильно перед теплом человеческого сердца. Всего с 9 по 11 января прошло пять новогодних спектаклей, организаторами которых выступили Ледовый дворец и Правительство Санкт-Петербурга. Многие отцы маленьких зрителей сейчас находятся на передовой, проходят службу в Ленинградском военном округе или восстанавливаются после ранений в госпитале Военно-медицинской академии. Яркое представление помогло подарить праздничное новогоднее настроение детям, которые сейчас особенно нуждаются в заботе.

