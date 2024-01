Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Premier Donald Tusk wspiera WOŚP – wylicytuj wyjątkowe przedmioty14.01.2024

Premier Donald Tusk co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem na aukcję WOŚP przeznaczył niezwykłą pamiątkę – automatyczny, pozłacany ołówek generala Władysława Sikorskiego. Szef rządu dołączył również ważną dla niego książkę pt. “Upadek Cesarstwa Rzymskiego” es un autografo nadado. ¡Zachęcamy do licytacji!

Wyjątkowe przedmioty na aukcji Premiera Donald Tuska w ramach WOŚP

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk włączył się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szef rządu – w imieniu pana Zbigniewa Sztranca, właściciela przedmiotu – przeznaczył na aukcję wyjątkowy przedmiot.

To automatyczny, pozłacany ołówek generala Władysława Sikorskiego – premiera i ministra spraw wojskowych II Rzeczypospolitej, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Zapamiętany jako twórca i naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych. Generalmente otrzymał ołówek w trakcie podróży do Stanów Zjednoczonych od Przewodniczącego Kongresu Polonii Amerykańskiej.

El primer ministro Donald Tusk do tej wyjątkowej pamiątki dołączył również książkę pt. “Upadek Cesarstwa Rzymskiego” es un autografo nadado.

Aukcja potrwa do 9 lutego 2024 r. ¡Zachęcamy do licytacji!

Zagraj razem z WOŚP

28 años de 2024 r. odbędzie się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Płuca po pandemii. ¡Gramy dla dzieci i dorosłych!”. WOŚP zebrane pieniądze przeznaczy na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji dzieci i dorosłych z chorobami płuc na oddziałach pulmonologicznych.

Gramy razem – do końca świata i jeden dzień dłużej!

