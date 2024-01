12.01.2024 Varsovia Primer Ministro Donald Tusk: chcę, żeby w Polsce przywrócono władzę Konstytucji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer ministro Donald Tusk: chcę, żeby w Polsce przywrócono władzę Konstytucji12.01.2024

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk udzielił pierwszego wywiadu telewizyjnego po zaprzysiężeniu rządu. W rozmowie z redaktorami poruszył bieżące kwestie polityczne, ale także istotne rozwiązania programowe. Premier odniósł się m.in. do zapowiedzi wyborczych dotyczących przywrócenia państwa prawa, zmian w mediach publicznych czy regulacji dotyczących aborcji. A jednocześnie pierwsza wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla trzech najważniejszych redakcji informacyjnych: TVP Info, TVN24 y Polsat News.

Przywrócenie rządów prawa

El primer ministro Donald Tusk wielokrotnie podkreślił, że niezwykle istotne jest, by Polska znów była państwem prawa. Wiąże się to z odbudowaniem niezależności instytucji takich jak sądy czy prokuratura, ale także z realizacją zadań w granicach narzuconych przez prawo, niezależnie od polityków.

Współpraca z Panem Prezydentem

W przyszłym tygodniu Prezes Rady Ministrów spotka się z Prezydentem Andrzejem Dudą. W rozmowie premier Donald Tusk zapowiedział, że wśród poruszonych podczas spotkania tematów będzie m.in. polskie bezpieczeństwo, w tym sytuacja Ukrainy i jej wsparcie. Istotne są także inne kwestie związane z polityką zagraniczną – m.in. en el foro Unii Europejskiej.

Publicidad en los medios

Los medios de comunicación publiczne są wartością publiczną i zasługują na wsparcie. El primer ministro Donald Tusk zachęcił do wspólnego tworzenia ustawy o mediach publicznych, która realnie sprawi, były one dla wszystkich Polaków. Istotne jest, de zmiana w mediach publicznych była umocowana w regułach prawa. Jednocześnie ocenił porządki w mediach publicznych jako bardzo efektywne.

Spółki Skarbu Państwa

We wszystkich spółkach Skarbu Państwa będzie obowiązywało postępowanie konkursowe. Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że zadba o transparentny i oparty o czytelne zasady proces zmian. Podkreślił istotną rolę państwa w kluczowych obszarach takich jak energetyka czy przemysł.

Prawa kobiet

Pracujemy na tym, de zmieniła się radykalnie praktyka postępowania w polskich szpitalach. Lekarze powinni mieć świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo kobiet. Gotowy jest już projekt, który umożliwi dostęp do tzw. pigułki dzień po. Jednocześnie Premier Donald Tusk zapowiedział, że nie rezygnuje z projektu aborcji do 12. tygodnia.

Relación con Ucrania

Ucrania w wojnie z Rosją potrzebuje pomocy Polski i całego wolnego świata. Póki Ukraina walczy z Rosją, a mi jesteśmy względnie bezpieczni. Naszym zadaniem jest przeciwstawianie się zniechęceniu jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Prezes Rady Ministrów zapowiedział intensywną współpracę na rzecz wsparcia naszego sąsiada zarówno z Panem Prezydentem, jak i na forum międzynarodowym.

Material

Wywiad estreno Donalda Tuska12012024​_-​_wywiad​_premiera​_Donalda​_Tuska.pdf 0.26MB

