Хашаяр Садеги: «В Политехе говорят на языке науки»

Хашаяр Садеги — доцент Высшей школы техносферной безопасности и Высшей школы атомной и тепловой энергетики. Он закончил магистратуру в Иране и почти семь лет назад приехал в Россию ради аспирантуры. Сначала поступил на подготовительный факультет, где изучал русский язык. Тогда же начал преподавать. Сначала ассистентом, потом старшим преподавателем. Сегодня он доцент в двух высших школах.

— Хашаяр, почему вы выбрали учебу в Политехе?

— После магистратуры у меня была возможность продолжить обучение в России. Я много читал про программы по моему направлению, выбирал из нескольких вариантов аспирантуры, в том числе в Москве. Политех один из лучших университетов в России с программой по ядерной энергетике, это стало решающим фактором.

— Как вы стали преподавать?

— После аспирантуры меня пригласили в Миланский политехнический университет. Однако там не было возможности развиваться, только по строго оговоренным темам. Но я хотел расти в разных направлениях и Политех мне такую возможность дал: я стал ассистентом преподавателя, при этом мог спокойно заниматься научной работой. Я писал диссертацию и одновременно вел работу по нескольким другим тематикам. Мне предложили работать со студентами, выделили кабинет. Это очень мотивирует. Я мог до ночи засиживаться над своими исследованиями. Я опубликовал больше 20 научных статей. Я чувствовал, что мне доверяют и старался показывать результаты.

— Вам нравится преподавание или это временный этап?

— Я начал преподавать математику и физику почти 10 лет назад. И, также чувствовал, что по-настоящему меня увлекают исследования. Мне очень нравится передавать свои знания другим, особенно когда я вижу, что студентам интересен предмет.

— Вы застали локдаун в Санкт-Петербурге? Как это повлияло на вашу работу?

— Я помню этот период. Тогда я жил в общежитии, и несмотря на ситуацию в мире в целом, для меня это был очень продуктивный период. Я писал научные статьи каждый день, ни на что не отвлекаясь. Больше 10 публикаций было сделано именно в тот период.

— Расскажите о ваших исследованиях.

— Когда я закончил магистратуру, опубликовал свою первую статью. Это была очень трудная работа: «Набор временных корреляций для быстрой и незащищенной аварии с потерей потока в реакторе ВВЭР-1000 с использованием подхода с одним каналом нагрева и программирования экспрессии генов». Писал её почти год. Сейчас в основном занимаюсь исследованиями гибридных экологически чистых источников энергии и когенерационных установок, оснащенных системами аккумулирования тепла, для достижения целей по нулевому выбросу. Одна из последних публикаций называется «На пути к нулевым выбросам с помощью гибридной когенерационной установки SMR-solar, оснащенной модульной системой хранения PCM для опреснения морской воды».

— Было ли вам тяжело адаптироваться в России в первое время?

— Сначала было сложно из-за незнания русского языка, ведь ни слова не понимал. Немного выручал английский, но в той же поликлинике это не особо помогало. Через 4-5 месяцев стало полегче.

— Как проводите свободное время, если оно у вас остается? Не пугает наша погода?

— Каждое утро я открываю окно и радуюсь погоде. В Тегеране очень жарко, летом температура достигает 40-45 градусов тепла. Люблю гулять по Санкт-Петербургу и ездить на природу. Нравятся люди. Мне очень везло. Все, с кем мне приходилось общаться оказывались милыми и отзывчивыми. Например, в университете. Команда Политеха и мои наставники создают профессиональные отношения, облегчая иностранным ученым и студентам учебу и жизнь. В Политехе не важно из какой вы страны, тут говорят на языке науки.

— Что можете сказать о современных студентах, вы ведь не так давно сами были студентом?

— Мне повезло, что многие из моих студентов хорошие ребята. У меня учатся ребята из России, Турции, Африки и других стран. Большинство серьезно относятся к учебе, стремятся получить знания. Есть, конечно, исключения. Но если из 10 магистрантов хотя бы один захочет продолжить свой путь в аспирантуре, значит я все делаю правильно. И оно того стоит.

