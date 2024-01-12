Финансовые новости: Сопроводительные материалы (НСО СО и ОВС)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) в сравнении с версией 5.2 таксономии XBRL Банка России, опубликованной на сайте Банка России 23.12.2022, содержит в себе исключительно корректировки контрольных соотношений для:
1) надзорно-статистической отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования (скорректированы контрольные соотношения для проверки отчетности по формам 04201501, 04201542, 04201553, 04201624);
2) надзорной отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций (скорректированы контрольные соотношения для проверки отчетности по формам 04204155, 04204176, 04204317, 04204448, 04204469);
3) надзорной отчетности негосударственных пенсионных фондов (скорректированы контрольные соотношения для проверки отчетности по формам 042025010, 042025411, 042025512, 042025813).
Подробная информация об изменениях, которые были внесены в контрольные соотношения, представлена в составе приложения 3 методических рекомендаций соответствующего модуля таксономии.
Все остальные структурные элементы таксономии остались без изменений.
Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) рекомендована к использованию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, негосударственными пенсионными фондами для целей проверки формируемой отчетности на соответствие контрольным соотношениям, реализованным в таксономии XBRL Банка России, непосредственно перед представлением в Банк России отчетности в формате XBRL.
Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) должна быть использована страховыми организациями и обществами взаимного страхования с учетом пункта 9 приложения 3 к Указанию Банка России от 14.11.2022 №
Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) может быть использована для целей формирования отчетности в формате XBRL также, как и версия 5.2 таксономии XBRL Банка России, которая была опубликована на сайте Банка России 23.12.2022.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.