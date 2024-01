Традиционная новогодняя встреча с членами российских академий

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 января в Актовом зале Ломоносовского корпуса МГУ состоялась традиционная новогодняя встреча сотрудников Московского университета, являющихся членами-корреспондентами или академиками российских государственных академий наук. На ней ректор университета академик В.А. Садовничий рассказал об основных итогах прошедшего года и планах на 2024 год.

Приветствуя коллег, Виктор Антонович подчеркнул, что это мероприятие проходит в традиционном формате «встречи друзей, встречи людей, которые отвечают за науку страны», который еще раз подчеркивает неразрывную связь Московского университета с академией наук. Ректор напомнил о становлении этой традиции, еще раз отметив, что, начиная с 1992 года, одной из ее важнейших задач является напоминание стране и самим себе о той интеллектуальной силе, которая лежит в основе такого единения.

Отчет о работе ведущего университета страны, рассказ о многообразном партнерстве МГУ с Российской академией наук В.А. Садовничий начал с обращения к цифрам. Сегодня в Московском университете работают 307 представителей академической корпорации. Среди них 117 академиков и 113 членов-корреспондентов РАН, в том числе 3 вице-президента и 12 членов президиума Академии наук. Упрочению сотрудничества университетского сообщества с РАН было посвящено «стратегически важное», по словам ректора, мероприятие – совместное заседание совета Российского Союза ректоров и президиума РАН, которое состоялось 25 ноября 2022 года в историческом здании Московского университета на Моховой. По его итогам было принято совместное постановление о работе в области подготовки кадров, собран и в настоящее время анализируется большой объем информации о взаимодействии высшей школы и академии наук (совместные кафедры, сетевое взаимодействие, аспирантуры и т.д.). Его результаты планируется доложить на одном из заседаний президиума Академии.

Ректор напомнил о том, что университет развивается при большой поддержке председателя Попечительского совета МГУ, Президента Российской Федерации В.В. Путина. 25 января 2023 года глава государства в очередной раз посетил Московский университет, открыв первый кластер «Ломоносов» научно-технологической долины МГУ и встретившись со студентами. Еще один кластер – «Образовательный» – был запущен летом. Резидентами ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» уже стали 150 компаний, реализуются сотни проектов трансфера знаний в технологии.

2 марта Московский университет принимал делегатов XV Съезда Евразийского Ассоциации университетов, всего 350 человек из 18 стран. «Это очень важное дело, это наше единство на евразийском пространстве», – сказал ректор об этом континентальном формате научно-образовательного сотрудничества. Развивая сотрудничество с Африкой, в прошлом году прошло заседание Российско-Африканского клуба Московского университета с участием 17 чрезвычайных и полномочных послов, а также секция по образованию в рамках саммита и форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. Не менее значимыми для развития межуниверситетских связей были прошедшие в течение года III Форум Федерации ректоров российских и арабских университетов, VI Форум ректоров университетов России и Ирана, V Форум ректоров университетов Российской Федерации и Республики Куба.

Университет продолжает оставаться центром притяжения для учительского сообщества страны. В прошедшем году МГУ стал площадкой для проведения Всероссийского съезда учителей и преподавателей обществознания, IV Съезда Общества русской словесности и Международного педагогического конгресса «Наследие К.Д. Ушинского и современное образование», Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики.

Уникальный научно-образовательный проект Московского университета –созданный за два года кампус филиала МГУ в Сарове посетил председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин, там же прошла встреча Президента России В.В. Путина с молодыми учёными-ядерщиками. Делегацию правительства на открытии нового филиала МГУ в г. Грозном возглавил вице-премьер Д.Н. Чернышенко.

На высоком уровне 6 октября в Московском университете прошла торжественная церемония открытия XVIII Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ в Москве. «Это наше решение, наша придумка. Когда-то созданный в Московском университете праздник знаний давно уже вышел на национальный и международный уровень, в этом году участниками фестиваля стали 16 миллионов человек», – отметил В.А. Садовничий. Впервые в этом году фестиваль прошел на площадке совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне.

Реперными точками научно-образовательного года Московского университета стали церемонии вручения дипломов выпускникам, Дни открытых дверей и День знаний, принятие в состав университетской семьи новых почетных докторов, активное взаимодействие с коллегами из разных стран. Отметил ректор и прошедший в прошлом году с особым размахом традиционный международный форум молодых ученых «Ломоносов», и запуск нового супервычислителя «МГУ-270».

Академик В.А. Садовничий обратил внимание коллег и на другие крупные мероприятия и проекты Московского университета, рассказал о текущем моменте в развитии вуза, его актуальных задачах. Особенно значимым для математического сообщества было участие в прошедшей в МГУ конференции, посвященной 120-летию патриарха русской математической школы А.Н. Колмогорова, и Математическом конгрессе в Сириусе. Успешно развивался и региональный трек в деятельности крупнейшего университета страны. Еще несколько субъектов Федерации вошли в состав научно-образовательного консорциума «Вернадский», основная цель которого состоит в создании равных условий для развития науки и образования в стране.

В 2023 году Московский университет выиграл конкурс по созданию Передовой инженерной школы, а также разработал проект Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Фундаментальная инженерия» (для реализации в области образования «Математические и естественные науки»). Стандарт направлен в Правительство России для утверждения. МГУ и Российский Союз ректоров стали участниками разворачиваемой сейчас Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения работы по повышению качества естественнонаучного образования.

Виктор Антонович рассказал и о традиции МГУ – сохранении памяти о тысячах сотрудниках и студентах университета, которые в составе московских дивизий народного ополчения осенью 1941 года ценой своей жизни защищали столицу от немецко-фашистских захватчиков.

Отдельное внимание ректор уделил подготовке к 270-летию Московского университета. В частности, Издательский дом МГУ готовит к выпуску серию из 270 томов, часть книг уже вышла в свет. Реализуется и большая инфраструктурная программа. Ректор отметил, что предстоящие юбилейные даты в МГУ и Российской академии наук еще раз напоминают нам о том, что великий реформатор России император Петр I и его наследница Елизавета Петровна «создали два огромных и всеобщих блага, фактически сформировали историю страны – Академию наук и Московский университет».

Взявший далее слово президент РАН академик Г.Я. Красников отметил, что Российскую академию наук и МГУ объединяют многие годы общей истории, яркие достижения, и – самое главное – общий взгляд в будущее. «На протяжении 300-летия Российской академии наук она пронесла яркую преемственность. И очень важно, что коллектив Московского университета, где трудится немало членов нашей академии, бережно хранит наследие, из года в года приобщая к этим традициям молодежь. Я считаю это правильным потому, что ни одна большая организация, особенно университет, не может существовать без бережного отношения к этим традициям», – подчеркнул глава академического сообщества.

В рамках встречи также выступили декан факультета фундаментальной медицины МГУ академик В.А. Ткачук, директор Института перспективных исследований мозга МГУ академик К.В. Анохин, декан факультета журналистики академик РАО Е.Л. Вартанова, директор НИИ и музея антропологии МГУ академик А.П. Бужилова.

Музыкальным фоном встречи академиков стал студенческий гимн Gaudeamus, исполненный Академическим хором МГУ под управлением Заслуженного работника культуры России М.С. Аскерова. В виде новогоднего подарка всем участникам встречи также прозвучала песня «Из страны, страны далёкой» на музыку А. Алябьева и стихи Н. Языкова, русская народная песня «Ах ты, степь широкая» и романс «Вдоль по улице метелица метёт» А. Варламова на стихи Д. Глебова.

