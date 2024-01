Танцоры СПбГАСУ добились успеха на престижном конкурсе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершился XV Международный заочный конкурс хореографического искусства «Собираем таланты», организованный Творческим движением «Вдохновение».

В номинации «Эстрадный танец» СПбГАСУ представляла студия современного танца «Made’IRA» под руководством хореографа Ирины Деевой. Грациозный, завораживающий и живой номер «Я завтра тебя разлюблю» покорил членов жюри и не оставил равнодушными онлайн-зрителей. Танцоры студии заслуженно завоевали Гран-при в своей номинации.

Команда BACKSHOTcrew

В номинации «Уличный танец» честь нашего вуза защищала команда «BACKSHOTcrew» под руководством хореографа Марии Любецкой. Буря эмоций, которую выразили наши студентки на сцене, произвела неизгладимое впечатление. Коллектив стал лауреатом конкурса II степени.

Поздравляем и желаем в новом году ещё больше творческих побед!

