СПбГУ поддержит проект «Менделеевская карта» | Санкт-Петербургский государственный университет

Проект «Менделеевская карта» разработан с целью создать уникальные возможности для развития и профессионального роста одаренных учащихся образовательных организаций, которые стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, Национальной технологической олимпиады, а также «Я — профессионал», «Профессионалы», «Абилимпикс». Кроме того, принять участие в проекте могут аспиранты высших учебных заведений и научно‑исследовательских институтов, а также молодые ученые в возрасте до 35 лет.

Проект, созданный в марте 2023 года, реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, проходящего в России в 2022‑2031 годах. Он осуществляется по инициативе партии «Единая Россия» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Участники инициативы могут получить скидки и другие льготы от компаний‑партнеров, среди которых крупнейшие перевозчики РЖД, «Аэрофлот», Московский метрополитен, учреждения культуры, такие как Санкт‑Петербургский государственный театр музыкальной комедии, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, медицинские центры и аптеки, фитнес‑клубы, издательства и книжные магазины.

«Менделеевцы» имеют возможность воспользоваться и другими привилегиями, в числе которых — посещение закрытых научных организаций, квоты на участие в Конгрессе молодых ученых, различные гранты и финансовые поощрения, а также социальная помощь для представителей научного сообщества. Так, например, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» предоставляет доступ к ряду образовательных курсов для подготовки кадров и организует бесплатные экскурсии в научно‑исследовательские институты.

Наибольшее количество обладателей карты насчитывается в Москве, на втором месте находится Санкт‑Петербург, далее следуют Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Новосибирская и Омская области и Краснодарский край.

Карта является электронной. Для ее получения следует оставить заявку на сайте проекта, заполнить анкету и приложить необходимые документы. После регистрации карта станет доступной в личном кабинете, ее также можно добавить в электронный кошелек на смартфоне.

