Приглашаем на Всероссийский кейс-чемпионат по правам человека

Приглашаем студентов ГУУ принять участие во Всероссийском кейс-чемпионате по правам человека, который пройдёт в январе-марте 2024 года в МГИМО МИД России.

Кейс-чемпионат представляет собой командное студенческое соревнование по решению правового кейса, предоставленного организаторами мероприятия. Кейс-чемпионат состоит из двух этапов: отборочного и финального.

Чемпионат дает уникальную возможность расширить у студентов профессиональный кругозор в сфере защиты основных прав и свобод человека, отточить навыки ораторского мастерства и аргументации. Также чемпионат даёт возможность донести свою позицию относительно современного состояния механизмов защиты прав человека в России и перспектив их развития.

Команды участников могут состоять из 2–4 студентов бакалавриата, магистратуры, специалитета высших учебных заведений России.

Для участия в отборочном этапе кейс-чемпионата студентам необходимо пройти регистрацию до 21 января 2024 года (включительно) на официальном сайте кейс-чемпионата.

Подробнее о кейс-чемпионате можно узнать на сайте или в официальной группе кейс-чемпионата «ВКонтакте».

Команды должны представить решения заданий и эссе в срок до 04 февраля (включительно) на электронный адрес Оргкомитета: hrchamp@my.mgimo.ru. По тому же адресу можно обратиться со всеми дополнительными вопросами.

Всероссийский кейс-чемпионат организован Юридическим клубом МГИМО и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации при методической поддержке кафедры интеграционного права и прав человека МГИМО.

