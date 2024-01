Поделись своей идеей для нового времени

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени».

Форум проводится ежегодно и нацелен на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны.

Лидеры идей получают от заинтересованных партнеров экспертную обратную связь, участие в акселерационных программах, индивидуальное сопровождение проектов, медийное продвижение, возможность презентаций идей профильным партнерам, органам региональной и государственной власти, содействие в устранении административных барьеров.

Идеи и предложения принимаются по номинациям: «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства», «Пространство для жизни», «Эффективный труд и образование», «Технологическое развитие», «Экономика данных и цифровые решения» и «Эффективное государство».

Эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, а лучшие предложения в марте будут представлены руководству страны. Сам форум состоится в конце февраля 2024 года в Москве.

Для участия необходимо подать заявку до 31 января 2024 года на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Организаторами форума являются АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Фонд Росконгресс и государственная корпорация развития «ВЭФ.РФ».

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году, по Указу Президента России он стал ежегодным. Интерес к нему постоянно растет: если в первый год на форум поступило 14 768 инициатив и проектов, то в 2023-м – уже более 23 тысяч. Ежегодно около 1000 идей получают различные инструменты поддержки от Агентства стратегических инициатив, партнеров форума, региональных властей.

