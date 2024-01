Подарок ректора МГУ с «Елки желаний» уедет в Луганск

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 января по видеосвязи ректор Московского университета академик В.А. Садовничий пообщался с 14-летним Святославом Сергиенко, подарок которому в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» скоро будет доставлен в Луганскую Народную Республику.

Исполнением новогоднего желания от Виктора Антоновича стал новый саксофон. По словам Святослава, он заменит его старый, часто выходящий из строя музыкальный инструмент, и теперь с подарком от ректора МГУ его занятия музыкой будут проходить еще с большим усердием. Юный луганчанин поблагодарил ректора за исполнение его мечты, поздравил с новым годом, пожелал крепкого здоровья и хороших студентов.

К словам благодарности присоединилась и мама Святослава Алина Викторовна, которая напомнила о том, что Виктор Антонович начинал простым шахтером в Горловке, является их земляком и настоящим примером для молодого поколения, представители которого еще только ищут свой путь в жизни. «Та фраза, которую однажды сказали Вам в детстве – “Если будешь хорошо учиться, сможешь многого достигнуть” – может стать прекрасным девизом для нынешних девчонок и мальчишек», – сказала Алина Сергиенко.

Виктор Антонович пожелал Святославу успехов в учебе, мастерства в искусстве, а также пригласил его вместе с родителями принять участие в одном из ближайших Дней открытых дверей в Московском университете. Ректор рассказал о том, что совсем скоро ведущий вуз страны будет отмечать свое 270-летие. «На всем протяжении своей истории Московский университет всегда оставался оплотом просвещения и науки, двигателем развития страны. В основе этого, прежде всего, люди, талант и преданность которых своему делу и составляют общий успех гордости России – Московского университета», – сказал В.А. Садовничий.

Святослав Сергиенко учится в 8-м классе, он – коренной житель Луганска. С раннего детства занимался акробатикой, настольным теннисом, пятиборьем. В музыкальной школе учится по классу саксофона и является участником Театра эстрадной песни «Непоседы», визитной карточкой которого является песня «Плечо к плечу». Увлечение музыкой Святославу передала его мама, которая заведует кафедрой музыкального образования Луганского государственного педагогического университета.

