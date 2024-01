Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дополнительно Сведения о количестве поступивших письменных и устных обращений граждан с 01.12.2023 по 31.12.2023

Сводка о тематике обращений граждан, поступивших за период с 01.12.2023 по 31.12.2023

Количество поступивших обращений граждан по территориям за период с 01.12.2023 по 31.12.2023

В декабре 2023 года в адрес Правительства Российской Федерации поступило 16936 обращений (в том числе 15714 — в форме электронного документа). Среди них 108 коллективных, под которыми поставили подписи 4506 человек.

Всего за 2023 год поступило 202067 обращений (в том числе более

186,6 тыс. – в электронной форме), из них 2138 коллективных с подписями 73697 граждан.

В корреспонденции декабря лидировали письма по международной тематике. На втором месте — обращения, посвященные сфере хозяйственной деятельности, в том числе вопросам строительства и ремонта дорог, газификации населенных пунктов, уборки снега, качества транспортного обслуживания населения. В рамках жилищно-коммунальной тематики поступали жалобы на перебои в тепло- и электроснабжении домов, на рост платежей за коммунальные услуги, критиковалась работа управляющих компаний. Заявители просили об улучшении жилищных условий, сообщали

о проблемах долевого строительства. Выросло количество писем, посвященных теме защиты животных. Увеличилось число заявлений о необходимости усиления мер социальной поддержки инвалидов, многодетных семей.

Высокая активность по соотношению количества поступивших писем

на 10 тыс. жителей в декабре отмечена в Центральном и Северо-Западном

округах, особенно в г.Москве и г.Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской, Тверской, Воронежской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областях, Республике Карелии. Ниже среднего зафиксированы значения по Южному, Приволжскому, Сибирскому, Уральскому, Северо-Кавказскому и Дальневосточному федеральным округам, где наиболее активными оказались авторы, проживающие в г.Севастополе, Республике Крым, Удмуртской Республике, Республике Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Ульяновской, Тюменской, Новосибирской и Сахалинской областях, Кемеровской области-Кузбассе, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Чукотском автономном округе, Краснодарском крае.

Наиболее важные, социально значимые обращения в декабре 2023 года передавались в секретариаты Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей (265 писем), руководству Аппарата Правительства (7) и в структурные подразделения Аппарата Правительства (378).

В федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения направлено 4792 письма, в региональные органы исполнительной власти – 2236 заявлений. В органы местного самоуправления, органы прокуратуры и другие организации переадресовано по принадлежности 1411 писем. На контроль взято 362 обращения.

За прошедший месяц поступило 523 ответа о результатах рассмотрения писем, в том числе 246 – из органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В 80 ответах сообщается о положительном решении поставленных вопросов либо о принятых мерах, 416 авторам даны необходимые разъяснения. Факты, изложенные заявителями, подтвердились

в 31 случае, 26 заявлений проверено с выездом на место, к ответственности привлечено 14 должностных лиц. Отказано в удовлетворении просьб 20 авторам в связи с отсутствием на то правовых оснований, в 10 случаях изложенные факты не нашли своего подтверждения. Рассмотрено

с нарушением сроков 9 обращений, 7 писем оставлено на дополнительном контроле.

В рамках работы справочной телефонной службы в декабре предоставлены разъяснения по 2158 запросам. Всего за прошедший год в справочную службу поступило 25264 звонка.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI