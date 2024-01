Интервью Виктории Абрамченко «РИА Новости»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Продовольствие и экология не должны попадать под санкции, уверена вице-премьер Виктория Абрамченко. В интервью «РИА Новости» она рассказала, кто уже покупает российские продукты за рубли и почему у зерновой сделки сейчас нет перспектив, как искусственный интеллект поможет предотвратить лесные пожары и отследить миграцию гренландских китов, объяснила, почему проблема голода в мире не теряет актуальности, и пообещала, что россиянки не останутся без цветов к 8 Марта. Беседовали Эльвира Муравицкая и Диляра Солнцева.

