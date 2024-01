День Рязанской области прошел в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» прошел День Рязанской области. В ходе тематических дней региона посетители экспозиции «Роснефти» увидели яркую культурно-развлекательную программу.

Рязанская область – крупный промышленный, культурный и исторический центр Центрального федерального округа. Это значимый регион присутствия «Роснефти» – здесь работает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Компании и крупная сбытовая розничная сеть АЗС «Роснефть». Рязанская нефтеперерабатывающая компания – один из крупнейших НПЗ в России. РНПК производит более 30 видов высококачественной продукции. В товарной линейке предприятия – автомобильные бензины Аи-92 и Аи-95, «гоночный» бензин Аи-100, экологичный бензин «Евро 6», дизельное топливо, авиационное топливо, низкосернистое судовое топливо, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты. Отгрузка продукции осуществляется в 63 региона России.

Ежегодно предприятие демонстрирует стабильно высокие показатели и является крупнейшим налогоплательщиком Рязанской области.

В регионе присутствия Рязанская НПК ведет социально ответственный бизнес, регулярно оказывая помощь учреждениям образования, здравоохранения, культуры. Предприятие на системной основе проводит масштабную работу по сохранению окружающей среды и восстановлению природных ресурсов.

Рязанская НПК – один из крупнейших работодателей в регионе. Завод создает новые квалифицированные рабочие места и вносит большой вклад в подготовку кадров из числа жителей области.

«Роснефть» и Рязанская область познакомили гостей павильона Компании с творчеством коллектива народного театра танца «Огни» – обладателя Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Радуга талантов». Ансамбль Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота» представил свой репертуар, для юных зрителей артисты Рязанского государственного театра кукол показал новогодний спектакль «Теремок». Гости приняли участие в мастер-классах по росписи игрушек, изготовлению новогодних открыток, а также в кулинарном мастер-классе по изготовлению традиционного местного десерта – рязанского калинника. Посетителей познакомили с уникальной природой Мещерского края, в том числе, с Окским государственным природным биосферным заповедником.

Среди гостей павильона разыграли сертификат на полёт на воздушном шаре в рамках фестиваля «Небо России». Победитель сможет стать участником полета над уникальными окскими ландшафтами.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях 12 января и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

12 января 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI