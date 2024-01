Дайджест #ГУУговорит о приключениях Жени Лукашина в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вас приветствует первый в 2024 году дайджест #ГУУговорит! Пока все отдыхали на каникулах, эксперты Государственного университета управления… по большей части тоже отдыхали, но в то же время успевали давать комментарии в СМИ. Поэтому сегодняшний дайджест охватывает значительный временной промежуток с 29 декабря 2023 года до 12 января 2024-ого и, как предыдущий, содержит в себе прогнозы на год. Кроме того, можно будет прочитать о самых востребованных профессиях в России и узнать лучший возраст для поиска работы, ознакомиться с историей отечественной миграционной политики и как всегда погрузиться в тонкости экономики, на этот раз даже до эмоциональных глубин игроков криптобиржи.

— Начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко прокомментировал атаки на Белгород: «Просачивающиеся в западной прессе несистемные высказывания отдельных журналистов о том, что Украина может лишиться помощи стран НАТО, если продолжит наносить ракетные удары, в которых гибнут мирные граждане, являются не более чем мнением журналистов, не потерявших человеческий рассудок и здравомыслие».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков объяснил снижение роли доллара в мировой экономике. «Страны, представляющие альтернативную Западу точку зрения, хеджируют риски, пытаются застраховаться. Они понимают, что политика санкций абсолютно безрассудная. Страны, которые позиционируют себя как независимые, начали процесс выхода из западных валют», — считает эксперт.

— Также Максим Чирков обсудил экономические последствия возможного конфликта на Тайване. Он считает, что определённых сложностей России избежать будет невозможно, но наибольшее давление испытают непосредственные участники конфликта, США и Китай, а у России как раз могут открыться новые возможности. В другом материале эксперт считает, что потери от военного конфликта в регионе могут насчитывать триллионы долларов.

— Кроме того, Максим Чирков высказался на тему продления функционирования схемы параллельного импорта автомобилей: «Потребители в России должны иметь возможность приобретать те автомобили, которые они хотят. Система параллельного импорта это обеспечивает. В то же время механизм очень гибкий, в случае поставок автомобилей официальным путём, альтернативный импорт для этих моделей отменяется».

— Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова рассказала о самых востребованных профессиях в 2024 году. Комментарий продублировали более 100 источников в сети. В нём в частности говориться, что инженеры будут более востребованы, чем IT-специалисты. «Высококвалифицированные рабочие на производствах, особенно высокотехнологичных, например, радиомонтажники, тоже будут очень нужны», – добавляет эксперт.

— Директор Института экономики и финансов Галина Сорокина рассказала, в каких случаях нужно оставлять бумажные чеки. Это касается ситуаций, когда цена на ценнике не соответствует взимаемой стоимости товара. «В некоторых магазинах потребитель может видеть экран с полным перечнем и ценой товара и вовремя сообщить продавцу об ошибке, но во многих магазинах такой функции нет. И вот тут на помощь придет чек, с помощью которого можно проверить соответствие заявленной и реальной цены», — резюмировала эксперт.

— В качестве интересного экономического опыта Галина Сорокина посчитала во сколько в наши дни обошлось бы Жене Лукашину из «Иронии судьбы» его новогоднее приключение. От 18 до почти 62 тысяч рублей.

— Также Галина Сорокина заявила, что импорт куриных яиц остановит рост цен на них, но не снизит их. «Мало того в случае отсутствия системной работы по поддержке отечественных фермеров, в том числе по развитию собственной селекционной работы и генетических исследований, мы можем столкнуться с сокращением производства как яиц, так и куриного мяса, что опять повлечет ускорение локальной инфляции», – считает эксперт.

— Помимо этого Галина Сорокина рассказала об особенностях экспорта в условиях слабой национальной валюты. «В условиях риска роста инфляции внутри страны и необходимостью первоочередного обеспечения внутренних потребностей в доступных продуктах, а также формирования запасов для нивелирования рисков неурожая действия правительства не только оправданы, но и обеспечивают продовольственную безопасность страны», – утверждает экономист.

— Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева рассказала об основных изменениях в системе поддержки семей с детьми в 2024 году. «Возрастет и размер единовременной выплаты при рождении ребенка, в том числе и при усыновлении и установлении опекунства — до 24 627 рублей на одного ребенка», — отметила эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов размышляет о курсе рубля в 2024 году. Первый квартал должен быть благоприятным, а летом и осенью национальную валюту ждут испытания. В текущих условиях дать точный прогноз на год сегодня крайне сложно, считает эксперт: «Уж слишком сильно не соответствуют текущие «пляски» рубля нормальному рыночному поведению и рыночным законам».

— Кроме того, Николай Кузнецов оценил поправки в закон «О защите конкуренции». Планируется, что финансовые организации должны будут согласовывать с ФАС приобретение ими любых долей в компаниях того же вида. «На сегодняшний день в России действует 324 банка. При этом порядка 78% совокупных активов банковского сектора находится в руках всего 13 из них. Фактически банковское море сегодня – это 13 «акул» и огромнейшая масса даже не «тунца», а просто «кильки» вокруг», – отмечает эксперт.

— Также Николай Кузнецов оценил возможности розничного инвестирования: «Российский финансовый рынок сегодня действительно стал довольно удобен. Фактически любой из нас может сегодня в буквальном смысле «в несколько кликов» стать инвестором. Часто для этого даже не придется и из дома выходить».

— Заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова дала советы, как уберечь накопления от инфляции. «Небольшие сбережения можно защитить от инфляции, купив безрисковые финансовые инструменты с доходностью, соответствующей или немного превосходящей темп инфляции. Это могут быть государственные или корпоративные облигации, вложения в драгоценные металлы или иностранную валюту», — отметила эксперт.

— Также Светлана Сазанова заявила, что население России находится в «ловушке бедности». «Государство должно создать для бизнеса стимулы к росту занятости на основе технического перевооружения и роста капиталовооружённости труда, что в свою очередь будет способствовать решению проблемы роста производительности труда, увеличения доходов населения и совокупного спроса, устойчивого экономического роста», – указывает эксперт на выход из положения.

— Помимо этого Светлана Сазанова оценила динамику инфляции за последние 20 лет и сделала прогноз на 2024 год. Она предполагает подорожание стройматериалов и железнодорожных перевозок, повышение тарифов ЖКУ и акцизов на табак, алкоголь и бензин.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов опубликовал колонку о том, как санкции превратились в форму международной конкуренции за новые рынки. «Существует мнение о том, что санкции в отношении России могут быть ослаблены, если российско-украинский конфликт прекратится, однако это не так: опыт последнего десятилетия показывает, что США и ЕС с 2014 года лишь усиливали антироссийскую санкционную риторику вне зависимости от того, в какой стадии находились российско-украинские отношения», – напоминает экономист.

— В другой своей колонке Евгений Смирнов рассказал от чего зависит рецессия экономики еврозоны. «Продолжающаяся напряжённая ситуации в экономике, небольшое пространство для маневра в монетарной и фискальной политике, а также с учётом того, что проблема дефицита энергоносителей в Европе до сих пор так и не решена, стагфляции в еврозоне в 2024 году нельзя исключать полностью», – говорит эксперт.

— Также Евгений Смирнов рассказал о торгово-экономических отношениях России и Бразилии: «Преимущественно торговля стран сконцентрирована в агропромышленном бизнесе — Бразилия экспортирует в Россию кофе, вино, сыры, мясо, соевые бобы и сахар, а Россия в Бразилию — в основном минеральные удобрения».

— Помимо этого Евгений Смирнов указал на то, что Китай умело воспользовался уходом западных компаний из России. «Самое главное – в том, что уход от сотрудничества России с западными странами в сторону Китая стал почти необратимым: если даже предположить, что российско-европейское партнёрство возобновится, очень трудно будет восстановить прежние цепочки поставок, сделав их безопасными и учесть все необходимые риски», – подчеркнул экономист.

— Кроме того, Евгений Смирнов раскрыл, как США трижды зарабатывает на импорте нефти из России: «С одной стороны, на импорте и переработке дешёвой российской нефти, с другой – на заполнении освободившейся ниши на европейском рынке дорогой нефти, а с третьей – решают задачу стабилизации внутренних цен на топливо».

— Профессор кафедры государственного управления и политических технологий) ГУУ Владимир Волох дал интервью на тему истории развития миграционной политики в России. «В этом году были внесены лишь дополнения в основной текст концепции государственный политики 2018 года. Я бы не сказал, что она ужесточилась. Скорее, она была оптимизирована с учетом той международной ситуации, которая сложилась в мире», – резюмировал эксперт.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов рассуждает о перспективах возобновленного завода Hyundai в Санкт-Петербурге. По его мнению, перспективы у завода есть, тем более, что государство заинтересовано в развитии автомобилестроения. При этом важно понимать, как и на что будут потрачены государственные средства.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова назвала лучший возраст для поиска работы. На таких должностях как финансовый директор, главный инженер на производстве, врач, преподаватель/бизнес-тренер, инженер по охране труда и других возраст от 35 лет становится не барьером, а даже преимуществом, считает эксперт. В другом материале на ту же тему Екатерина Каштанова добавляет, что в ближайшие годы более половины населения будет в возрасте 40+, поэтому работодателям пора повышать возрастной ценз.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский опубликовал колонку о психологических особенностях игроков крипторынка. «Люди становятся жадными, когда рынок растет, и это приводит к формированию синдрома упущенной выгоды (fear of missing out; сокр. FoMO) — тревожному психическому состоянию, когда человек боится пропустить интересное или важное событие», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов назвал идею раздачи бесплатных продуктов утопией. «Ни одна торговая компания не согласится на это. Да, и организационно обеспечить это не предоставляется возможным», – утверждает эксперт.

— Также Константин Андрианов спрогнозировал динамику инфляции в 2024 году. «Думаю, что гиперинфляция российской экономике не грозит. Как бы там ни было, экономика пусть медленно, но растет, и все не так уж плохо», − даёт оценку эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева объяснила, к чему приведет ограничение выдачи льготной ипотеки. «Последствия таких изменений оценить пока сложно, но уже очевидно, что они приведут к увеличению цен на квартиры в новостройках, уменьшению объемов строительства, снижению интереса к приобретению жилья по ипотеке», – предполагает эксперт.

— Также Наталья Казанцева рассказала о внедрении на рынке недвижимости системы трейд-ин. «Причинами столь экзотического способа продажи квартир могли быть сложившиеся условия на рынке жилья в последние годы. Активное стимулирование государством и банками ипотечных программ, особенно льготных, нашло отклик, как у потребителей, так и у застройщиков», – объяснила экономист.

— Старший преподаватель кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Галина Ласточкина прокомментировала обновление РЖД пассажирских вагонов. «Новые вагоны более технологичные, их оборудование позволяет предложить широкую линейку возможностей и уровня комфорта. Особенно это актуально в пиковые сезоны по востребованным направлениям», – заметила эксперт.

Отдельным пунктом идут эксклюзивные и расширенные материалы экспертов для университетского канала в «Дзен». Здесь приведены не все, заходите посмотреть и другие.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал, что ждёт туристическую отрасль в 2024 году. «В 2024 году реальные перспективы получит локальный внутренний туризм, т.е. поездки на 2-3 дня в соседние регионы с познавательными, развлекательными и оздоровительными целями», – утверждает эксперт.

— Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева рассказала, что принесёт наступивший Год семьи в России: «Будут повышены суммы универсального пособия для семей с детьми и материнского капитала. Появятся новые меры поддержки, которые в большей степени станут соответствовать запросам молодых семей с детьми. Также в 2024 году следует ожидать увеличение размера единого пособия».

— Доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков рассказал о направлениях развития транспорта в столичном регионе. «За последние годы обновился подвижной состав. В Москве он по праву может и должен считаться одним из лучших в мире. Увеличивается скорость движения на общественном транспорте, повышается связанность территорий», – говорит эксперт.

Первая рабочая неделя была чуть короче обычной и не слишком насыщенной. Но уже следующая погрузит юмористов из ГУУ в бурную жизнь Международного фестиваля команд КВН в Сочи. Обязательно привезём вам новости оттуда. Ну а пока – пока! Именно так заканчивал все игры КВН в прошлом постоянный ведущий Московской студенческой лиги Павел Павловский.

