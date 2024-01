В 2023 году предприниматели сэкономили более 100 млн рублей по партнёрским программам Минэкономразвития России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития России с 2023 года активно реализует партнёрские программы совместно с крупными технологическими компаниями страны, туристической и рекламной отраслями, а также образовательными организациями. Программы реализуются на базе Центров «Мой бизнес», а партнёрами стали VK, HeadHunter, Ozon, Авито, Ярмарка Мастеров, платформы Россельхозбанка «Своё Фермерство» и «Своё Родное», SuperJob, Слетать.ру, Деловая среда, АНО «Россия — страна возможностей» и другие компании.

«Более 25 000 предпринимателей в прошлом году приняли участие в партнёрских программах Минэкономразвития России и сэкономили в общей сложности более 100 млн рублей. Наши программы в основном построены таким образом, что предприниматель софинансирует часть услуг, которыми он хочет воспользоваться, а компания-партнёр предоставляет дополнительные бонусы — чаще всего это удвоение рекламных бюджетов, содействие в приоритетной выдаче, консультационное и информационное сопровождение. При этом государственный бюджет не несёт расходов со своей стороны, а компания-партнёр собственными инвестициями помогает самозанятым и представителям малого и среднего бизнеса легче выйти на рынок и быстрее получить клиентов на свои товары и услуги. Это одна из наиболее продуктивных форм кооперации госсектора, крупного и малого бизнеса: стратегия win-win в действии», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Сейчас действуют следующие партнёрские программы:

– Удвоение рекламного бюджета в сервисе VK Реклама на сумму от 500 до 10 000 рублей (для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса) – до 30 апреля.

— Открытие магазина на маркетплейсе «Ярмарка Мастеров — Livemaster» с брендированным оформлением на один месяц (для самозанятых мастеров, ремесленников и дизайнеров) – до 6 февраля.

— 7 000 бонусных рублей на первый запуск рекламы в Яндекс Бизнесе – до 31 марта.

Партнёрские программы реализуются на базе Центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Оператор партнёрских программ: Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

