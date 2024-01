В корпусе поточных аудиторий нового кампуса НГУ завершили возведение атриума и установили стеклянную крышу в форме пирамиды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В корпусе поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди кампуса мирового уровня НГУ, строящегося в рамках национального проекта «Наука и университеты», завершили возведение атриума и смонтировали на кровле стеклянное перекрытие (световой фонарь). Также идет монтаж конструкций надземного теплого перехода, который соединит корпус поточных аудиторий с действующим учебным корпусом НГУ. Техническая готовность данного объекта второй очереди строительства составляет 27%.

Строительство кампуса осуществляется в строгом соответствии с графиком, все запланированные работы проводились и в дни новогодних праздников.

Корпус поточных аудиторий — пятиэтажное здание площадью более 16 300 кв. м. Оно позволит разместить почти 2 тыс. обучающихся. Корпус включает студенческий проектный центр и научную библиотеку, в которой будут храниться более 2 млн экземпляров книг. В корпусе будут также располагаться четыре поточных аудитории: на 150, 200, 300 и 400 человек. Причем аудитория на 400 человек станет одной из самых больших среди вузов Новосибирска.

Атриум является важным элементом архитектуры корпуса поточных аудиторий; это центральная открытая зона, освещаемая через зенитный световой фонарь (стеклянную кровлю или перекрытие). Такое большое открытое пространство внутри здания делает интерьер более легким и светлым. Стеклянное перекрытие в корпусе поточных аудиторий представляет собой светопрозрачную конструкцию в форме пирамиды.

Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова напомнила, что отдельные региональные команды кампусов были отмечены специальными наградами по итогам работы 2023 года в рамках III Конгресса молодых ученых. Новосибирская область наряду с Челябинской, Нижегородской, Ивановской областями и Пермским краем в лидерах по внедрению этого проекта. Наш регион получил награду за качественное решение и скорость выполнения управленческих задач.

— Новый кампус НГУ является частью федерального проекта «Создание сети современных кампусов», который реализуется в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Создание кампусов — один из важнейших проектов для научно-технологического развития, привлечения талантливой молодежи, обеспечения технологического суверенитета страны. Комплекс возводится по уникальной концепции архитектурно-градостроительного решения — создание научно-образовательной среды, интегрированной в городскую, и станет мощным инновационно-образовательным кластером, способствующим формированию новой технологической базы одного из ведущих вузов России, повышению качества человеческого капитала, развитию общественных пространств и, в целом, социально-экономической ситуации в регионе, — рассказала Ирина Мануйлова.

— Новый кампус НГУ позволит создать более комфортные условия как для обучения, так и проектной деятельности студентов. Университет удвоит количество поточных аудиторий, что важно для организации учебного процесса. Также к 2030 году мы увеличим число студентов в 1,4 раза — с сегодняшних 8,5 тыс. до 12 тыс., будем более активно развивать сетевые образовательные программы совместно с ведущими вузами из других регионов, — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.

Также продолжается строительство других объектов второй очереди: ведутся работы по устройству вертикальных конструкций 4-го этажа и плиты перекрытия 3-го этажа учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ. В здании научно-исследовательского центра на 80% завершены работы по устройству вертикальных конструкций и плиты перекрытия подземного этажа, ведутся работы по устройству гидроизоляционного покрытия фундамента, вертикальных конструкций и плиты перекрытия 1 этажа. Срок завершения строительства этих объектов второй очереди — третий квартал 2025 года.

Готовность объектов первой очереди, к которым относятся учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, а также комплекс общежитий на 690 мест (два блока), превышает 70%. Завершить строительство данных объектов планируется уже в первом полугодии 2024 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI