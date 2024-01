Волонтёры «Гармонии»: итоги добровольческой работы в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе одно из самых сильных и многогранных студенческих сообществ страны: наука, творчество, спорт, добровольчество — возможностей для самореализации молодёжи достаточно. Сегодня мы хотим поделиться с вами результатами работы одного из популярных студенческих направлений — волонтёрства.

Центр волонтёрских проектов «Гармония» с 2015 года помогает студентам Политеха заниматься добровольчеством по множеству направлений. В 2023 году к команде «Гармонии» на платформе Добро.ру присоединился 2171 волонтёр. Добро.Центр «Гармония» развивает уникальную Экосистему добровольчества и входит в топ-3 лучших университетских волонтёрских центров России . В 2023 году волонтёры «Гармонии» организовали 112 добровольческих, социально-образовательных и культурно-творческих мероприятий и акций, в том числе всероссийского и международного масштаба.

Мы считаем, что добровольчеству можно и нужно учиться. Помогать — это важное, но и ответственное занятие. Поэтому в нашем Центре много внимания мы уделяем обучению волонтёров: проводим курсы, тренинги, участвуем в форумах и сами организуем их. Но самые ценные навыки обретаются именно за выполнением доброго дела. Работая с детьми и животными, организуя мероприятия, участвуя в мастер-классах, взаимодействуя со спасателями, мы не только отдаём, но и получаем! — рассказала директор Добро.Центра «Гармония» Татьяна Нам.

Минувшей осенью Добро.Центр провёл уже шестую ежегодную межвузовскую Школу волонтёров. Студенты познакомились с 15 направлениями добровольчества, среди которых как привычные нам социальное и зооволонтёрство, так и более новые, активно развивающиеся: волонтёрство в сфере безопасности, культурно-творческое и медиаволонтёрство.

Помимо традиционной Школы волонтёров в 2023 году для добровольцев организовали 21 полезный тренинг, семинар и курс — от активного слушания и профилактики эмоционального выгорания, до самообороны и финансовой грамотности. Развивать навыки рефлексии и эмоциональный интеллект добровольцам помогают регулярные встречи клуба «Кино и психология», где вместе с профессиональными психологами ребята смотрят фильмы и обсуждают поведение и мысли персонажей, сравнивая с собственными мыслями и принципами.

При Добро.Центре «Гармония» продолжает работу студенческая служба #БезопасностиБыть. В 2023 году ребята организовали семь курсов первой помощи и психосоциальной поддержки совместно с «Волонтёрами-спасателями Санкт-Петербурга» и Российским Красным Крестом. Одним из самых зрелищных мероприятий года стал молодёжный чемпионат Санкт-Петербурга по первой помощи, организованный совместно с «Волонтёрами-спасателями» при поддержке Росмолодёжи.

Мы собрали 10 команд из учебных заведений Петербурга, собрали свою команду и приготовили пять испытаний. На пяти станциях мы воссоздали реалистичные ситуации, в которых требуется помощь спасателей — от массовой давки и авиакатастрофы, до обрушения стеклянной крыши и землетрясения. Только представьте себе — аудитории Главного учебного корпуса превратились в “зал аэропорта”, “турецкий базар”, “Лувр” и “туристический лагерь”. “Пострадавших” достоверно изобразили волонтёры-статисты , — поделилась ответственная за гуманитарное направление Добро.Центра «Гармония», инструктор первой помощи Татьяна Плеханова.

В ещё одном направлении Добро.Центра «С добрым сердцем» ребята организовали четыре благотворительных и гуманитарных сбора, 10 выездов в социальные учреждения Петербурга и шесть — в приюты.

Приезжая с мастер-классами, различными развлекательными и образовательными программами, волонтёры помогают детям в социальной адаптации, учат их чему-то новому и полезному. Это важное направление нашей работы, и самое ценное в нём — возможность поделиться теплом и вниманием , — уверена тим-лидер социального направления Добро.Центра «Гармония» Анна Пущина.

Для воспитанников социальных учреждений выпускник Политеха, член Союза художников России Александр Дудоров провёл мастер-классы по масляной и акриловой живописи.

Студенты-волонтёры активно участвовали в акции #МЫВМЕСТЕ, собирали гуманитарную помощь, плели маскировочные сети и устраивали концерты в военных госпиталях совместно со студией «ПолиВокс», при поддержке Дирекции молодёжного творчества и культурных программ. Ребята организовали четыре концерта и выставки картин.

При поддержке Росмолодёжи и Ассоциации волонтёрских центров команда «Гармонии» реализовала проект «ПроДобро». Ребята организовали 11 мастер-классов для студентов и подростков из социальных учреждений по вязанию мягких осьминожек, которых потом дарили детям и проходящим лечение военнослужащим.

Самым ярким событием проекта стал Всероссийский конкурс созидательного творчества «Пульс поколения #ПроДобро». Конкурс собрал 417 заявок из 68 регионов России и шести стран (Киргизии, Молдовы, Китая, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана). Работы участников были представлены в четырёх номинациях: #СтихиПроДобро, #ПрозаПроДобро, #МузыкаПроДобро и #ИллюстрацииПроДобро.

Этот ПолиТворческий проект подарил много ярких эмоций и надолго запомнится. Мы часто задавались вопросом, а как всё-таки связаны между собой творчество и добро, и поняли, что эта связь в том, что и то, и другое преображают мир в лучшую сторону. Это два источника тепла, сил, вдохновения и любви ко всему, что нас окружает , — рассказала руководитель творческого направления Добро.Центра «Гармония» Маргарита Ковалёва.

Ещё одним ярким мероприятием стал ежегодный Дружба.Фест к Международному Дню солидарности студентов. Его участники познакомились с культурой и традициями разных стран на стенд-сессии с национальными блюдами, костюмами и украшениями, побывали на мастер-классах, увидели гала-концерт иностранных молодёжных коллективов, и также поучаствовали в интерактивной арт-медиации на выставке доброго творчества. Мероприятие прошло при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Ассоциации волонтёрских центров, Совета по молодёжной политике СПбПУ, дирекции Гуманитарного института и Высшей школы международных образовательных программ СПбПУ.

О добровольчестве можно говорить не только через творчество, но и через современные медиа, и этим с 2020 года успешно занимается Студенческая Медиа Лаборатория Центра «Гармония». В 2023 году медиаволонтёры сделали 452 публикации и 3581 фото, сняли 39 видеоклипов, ведь рассказать о добром деле — значит тоже сделать доброе дело.

Именно в Политехе проходит первая в России ежегодная онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL, которая собрала в 2023 году более полутора тысяч человек из России и зарубежья. MediaVOL включает в себя обучающий интенсив и кейс-чемпионат. За четыре дня интенсива участники узнали тонкости создания социально значимого контента, секреты креативности, основные критерии успешных презентаций, а также познакомились с принципами продвижения проектов, привлечения ресурсов, партнёрской и спонсорской поддержки. Перед участниками выступали спикеры-профессионалы из СПбПУ, HeadHunter, движения «Вдохновители», Национальной Медиа Группы, агентства «Завтра Запустим», VK и Ассоциации волонтёрских центров.

Осенью 2023 года Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL получила премию «Лучший молодёжный проект Санкт-Петербурга» и победила в студенческой номинации Международной коммуникационной премии PROBA AWARDS.

Популярно то, о чём люди говорят, чем они гордятся, чем делятся и чем хотят заниматься с друзьями. Мнение о том, что добро должно быть тихим и незаметным, сегодня изменилось. О добровольчестве, о благотворительности, о хороших людях важно говорить, ведь так мы создаём узнаваемость, привлекаем внимание и поддержку. Чем больше людей благодаря медиаволонтёрам скажет: “Я тоже хочу помогать, это круто!”, тем больше добра будет совершаться каждый день , — считает заместитель директора Добро.Центра «Гармония» СПбПУ Максим Смирнов.

В конце года Добро.Центр «Гармония» получил высокую награду от Правительства Санкт-Петербурга — был удостоен знака отличия «За достижения в области организации труда добровольцев (волонтёров) в Санкт‑Петербурге». Вручали награду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

2023 год #ПроДоброВПолитехе получился насыщенным и разнообразным: от социального и зооволонтёрства, до обучения навыкам первой помощи, творчества и медиа.

