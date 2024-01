Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В конце декабря в Политехе впервые прошло награждение знаком отличия «За заслуги». Высшую награду получила и студентка второго курса магистратуры Гуманитарного института СПбПУ Виолетта Ли. Она неоднократно становилась героиней новостей на сайте СПбПУ, ведь её насыщенная жизнь полна ярких, а главное, добрых событий. Виолетта связала свою жизнь с добровольческой деятельностью и в Политехе руководит штабом волонтёров Центра волонтёрских проектов «Гармония». Девушка учится на «отлично», победила в городском этапе конкурса «Студент года» в номинации «Лучший в организации деятельности добровольческого (волонтёрского) движения». А накануне Нового года её чествовали как лучшую студентку Санкт-Петербурга на губернаторском студенческом балу . В нашем интервью вы узнаете о волонтёрах-спасателях, лучших проектах «Гармонии», а также о том, кто вдохновляет Виолетту и как бороться с выгоранием.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI