11.01.2024 Ministro Sikorski spotkał się ze Specjalną Przedstawicielką Stanów Zjednoczonych ds. odbudowy gospodarczej Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Sikorski spotkał się ze Specjalną Przedstawicielką Stanów Zjednoczonych ds. odbudowy gospodarczej Ucrania11.01.2024

Dzisiejsze spotkanie z Penny Pritzker wpisuje się w ciąg intensywnych contact dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA, których celem jest zacieśnianie współpracy i mobilizowanie środków oraz zasobów na rzecz wsparcia militarnego, gospodarczego i humanitarnego U krainy.

Podczas spotkania Pritzker z uznaniem odniosła się do działań podejmowanych przez Polskę na rzecz Ukrainy, w tym do pomocy militarnej oraz wsparcia politycznego. Amerykańska dyplomatka podkreśliła także imponujące zaangażowanie polskiego społeczeństwa oraz działania władz publicznych służące niesieniu wszechstronnej pomocy temu krajowi oraz wsparciu ukraińskich uchodźców w Polsce. Ministro Sikorski podkreślił natomiast kluczowe znaczenia amerykańskiego wsparcia militarnego dla walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy, przypominając jednocześnie o bezprecedensowej skali pomocy wojskowej i gospodarczej świadczonej przez Unię Europejsk ą i jej państwa członkowskie.

Rozmówcy zgodzili się, że w interesie państw Zachodu jest nie tylko utrzymanie pomocy militarnej i finansowej dla Ukrainy na dotychczasowym poziomie, lecz także dążenie do jej zwiększenia.

W reakcji na zainteresowanie strony amerykańskiej kwestią protestu transportowców na granicy, minister Radosław Sikorski nawiązał do swojej niedawnej wizyty w Kijowie, przypominając, że udział w niej wzięli także przedstawiciele resortów infrastruktury i rolnictwa. Zaznaczył, że problemy w relacjach między oboma państwami są rozstrzygane w drodze prowadzonego na bieżąco przez polskie władze dialogu politycznego i eksperckiego.

Strony odnotowały, że niezwykle istotne w procesie gospodarczego wsparcia i odbudowy Ukrainy pozostają działania i inicjatywy podejmowane przez międzynarodowych partnerów, np. na foro G7 oraz w ramach organizacji międzynarodowych takich jak UE. W tym kontekście Minister Sikorski przypomniał, że Polska będąc jednym z czołowych donatorów na rzecz Ukrainy, pozostaje aktywna także w ramach formatów wielostronnych dedykowanych temu krajowi. Radosław Sikorski zaznaczył również, że odbudowa Ukrainy i perspektywa jej członkostwa w Unii Europejskiej są ze sobą blisko związane. Wysiłki zainwestowane w odbudowę kraju powinny pomóc Kijowowi sprawnie i efektywnie zrealizować zadania wynikające z procesu akcesyjnego. Polska jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.

Foto: Barbara Milkowska/MSZ

MIL OSI