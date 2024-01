Фокус на искусственном интеллекте и автоматизации: планы Передовой инженерной школы НГУ на этот год

Source: MIL-OSI Russian Language News

В пресс-конференции приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, директор Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия» Сергей Головин, а также руководители центров компетенций ПИШ НГУ Антон Дучков и Ольга Науменко.

Одна из главных задач ПИШ — преодоление технологических вызовов в индустрии путем создания технологических платформ — центров компетенций. Сейчас в ПИШ НГУ действует пять центров компетенций: биоинженерия, нефтегаз, космический интернет вещей, фотоника и сенсорика, а также технологии замкнутого цикла. В рамках центров компетенций реализуются шесть магистерских программ. Подготовка элитных инженеров осуществляется на основе проектного подхода, при реализации которого ключевыми партнерами являются высокотехнологичные компании.

ПИШ также создал и развивает линейку программ дополнительного профессионального образования для сотрудников предприятий и студентов вузов. Через эти программы Передовая инженерная школа знакомится со специалистами компаний, а также продвигает развиваемые в ПИШ технологии в рынок. Важнейшей частью работы ПИШ является популяризация инженерной и научной деятельности в школах. В 2023 году совместно с Фондом поддержки проектов в области образования Академпарка проведен ряд программ, в которых приняло участие более 1000 школьников. В 2024 году предполагается существенно расширять это направление, в том числе в формате сетевых программ с вузами города Новосибирска.

Именно индустриальные партнеры выступают основными заказчиками для решения инженерных задач. Так, в ПИШ НГУ была разработана программа OligoDesigner, которая позволяет осуществлять дизайн олигонуклеотидов — фрагментов ДНК для областей генома, которые интересны врачам в целях диагностики. Такой подход позволит каждому онкологическому центру или молекулярно-диагностической лаборатории формировать уникальные NGS-панели для персонализированного подхода к диагностике и выбору терапии.

В области геоинженерии специалисты ПИШ также ведут исследования — разрабатывают платформу геофизического мониторинга природных и технологических объектов. В частности, создана система контроля состояния многолетнемерзлых грунтов в основаниях зданий и сооружений. Оригинальной разработкой является система генерации сейсмических сигналов, а также комплекс обработки данных с использованием технологии искусственного интеллекта. Ведется разработка оптоволоконных сенсоров, позволяющих удешевить и сделать мониторинг более технологичным. Вместе с тем, идет работа по второму направлению — мониторингу состояния самих месторождений с применением распределенных оптоволоконных датчиков.

— Мы видим, как первоначальные вложения, субсидия, ставшая поддержкой компании, дает уже сегодня, в том числе, экономические эффекты в виде налоговой отдачи и в региональный, и в федеральный бюджет. Проект школы соответствует задачам нацпроекта «Наука и университеты» и федерального проекта «Кампус мирового уровня», инициированных Президентом России Владимиром Путиным, нацеленных на подготовку кадров, разработку конкретных высокотехнологичных продуктов и решение сложных технологических задач, – подчеркнула Ирина Мануйлова.

Одно из важных достижений ПИШ НГУ 2023 года — открытие новых исследовательских и образовательных пространств. Среди них три лаборатории для биотехнологии и лаборатория испытаний и сертификации для оптики. В этом году акцент в работе Передовой инженерной школы будет сделан на развитии проектов по внедрению искусственного интеллекта в производственных процессах, автоматизации нефтедобычи, разработке отечественных сенсоров и датчиков контроля состояния аппаратуры и состояния окружающей среды, анализу выбросов парниковых газов в атмосферу.

ПИШ является организатором разнообразных образовательных мероприятий. Уже в ближайшее время стартует зимняя школа Технохак-2024, которая пройдет с 29 января по 4 февраля 2024 года. В рамках шести треков — GEO, BIO, SENSORS, DIGITAL, ECO, SPACE — студенты технологических вузов России, обучающиеся на специальностях в области математики, физики, химии, биологии, программирования, геофизики и инженерии, будут решать реальные задачи отрасли под руководством менторов ПИШ.

Технохак — возможность для студентов со всей России прожить жизнь ПИШ НГУ в миниатюре и познакомиться с преподавателями, образовательными программами и подходами школы. Самые мотивированные студенты смогут получить приглашение в магистратуру ПИШ НГУ.

