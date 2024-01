Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Первым оператором Программы долгосрочных сбережений (ПДС) стал СберНПФ. Его правила по формированию долгосрочных сбережений зарегистрировал Банк России. На рассмотрении регулятора находится еще 12 правил от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые готовы предлагать новый продукт.

ПДС стартовала с начала этого года. Она позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Уникальность программы в том, что она предусматривает государственное софинансирование — до 36 тыс. рублей ежегодно в течение трех лет после уплаты первого взноса. В ПДС можно перевести и свои средства, накопленные в системе обязательного пенсионного страхования. Решение о переводе гражданин принимает самостоятельно. Все внесенные средства, включая доход от их инвестирования, будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей. Также планируется введение налогового вычета на взносы. Накопленные в ПДС средства можно получить по истечении 15 лет действия договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это могут быть ежемесячные выплаты, которые по выбору самого гражданина будут производиться пожизненно или в течение не менее 10 лет. НПФ вправе предложить и иные выплаты, в том числе единовременную. Деньгами можно воспользоваться без потерь и раньше: при необходимости оплатить дорогостоящее лечение или в связи с потерей кормильца. Фото на превью: Natalia Bostan / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI