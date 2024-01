Стратегическая сессия по развитию университетов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

10 января ректор Московского университета, президент Российского Союза ректоров академик В.А. Садовничий принял участие в Стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета страны, под председательством премьер-министра М.В. Мишустина.

На площадке Координационного центра Правительства Российской Федерации с участием ведущих представителей высшей школы, руководителей ключевых министерств и ведомств, государственных корпораций, инновационно ориентированного бизнеса были рассмотрены вопросы совершенствования инженерного образования, выстраивания более тесного взаимодействия университетов с предприятиями и научными центрами.

Говоря о теме стратсессии, председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин отметил, что это направление имеет важнейшее значение для обеспеченности экономики квалифицированными кадрами, профессионалами, которые приходят в науку, на производство или в любой другой сектор и своими знаниями и трудом приближают достижение поставленных Президентом национальных целей развития. «Укрепление технологического суверенитета нашей страны, экономический, промышленный, финансовый суверенитет – всё это невозможно без современной науки», – подчеркнул глава правительства. По словам премьера, крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной.

В работе стратегической сессии также принял участие научный руководитель химического факультета МГУ, вице-президент Российской академии наук академик С.Н. Калмыков. 11 декабря Правительство Российской Федерации объявило о расширении федерального проекта Минобрнауки России «Передовые инженерные школы». Одной из новых школ будет представленная командой учёных Московского университета во главе с ректором В.А. Садовничим Инженерная школа МГУ.

