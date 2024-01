Сотрудник ГУУ стал доверенным лицом Путина

Source: MIL-OSI Russian Language News

В список доверенных лиц кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина вошёл Директор Учебно-тренировочного центра действий в чрезвычайной ситуации и начальной военной подготовки Государственного университета управления, руководитель московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

Список доверенных лиц был утверждён Центральной избирательной комиссией согласно постановлению № 145/1112-8 от 28 декабря 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их кандидата. Они не имеют полномочий наблюдателя, не могут занимать государственные или выборные муниципальные должности, быть главами местных администраций или работниками избирательных комиссий. Полномочия доверенных лиц прекращаются одновременно с окончанием агитационного периода или досрочно по решению кандидата.

Выборы Президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин выдвигается на пост как независимый кандидат. На момент 10 января все 89 субъектов РФ передали в ЦИК первые партии голосов в поддержку действующего Президента на грядущих выборах.

8 января в Центральном избирательном штабе В.В. Путина Максиму Джетыгенову было выдано удостоверение доверенного лица. Поздравляем Максима Михайловича с важным назначением и желаем успешной агитационной кампании.

