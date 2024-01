Россиян интересуют новости их региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Больше всего россиян интересуют новости про регион или населенный пункт, где они проживают. 54% респондентов признались, что смотрят такие новости ежедневно. Об этом свидетельствуют данные «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» НИУ ВШЭ (выпуск 2 от декабря 2023 года, посвященный подведению итогов года). Население уделяет больше внимания новостям региона или населенного пункта, чем политической (52%) или международной (48%) повестке, а также сообщениям о преступности и происшествиях (30%). Информация, посвященная социальной справедливости, науке или образованию, интересует россиян гораздо меньше. Эксперты НИУ ВШЭ обращают внимание на наблюдаемый разрыв между полами в выборе тематики ежедневно просматриваемых новостей. Мужчины чаще, чем женщины, интересуются информацией о политике (55% против 50%), международных событиях (52% против 45%), происшествиях и преступности (39% против 22%) и экономике (33% против 26%).

Кроме того, мужчины чаще смотрят спортивные новости (36% против 10%) и новости науки (20% против 9%). Женщины, в свою очередь, чаще ежедневно смотрят новости о здоровье (25% против 16%) и образе жизни, к которым относятся сообщения о еде, моде и путешествиях (20% против 13%). Как отмечают ученые ВШЭ, подобные расхождения характерны не только для России. Если же говорить о ситуации с медиапотреблением в целом, то за последние три месяца ничего принципиально не изменилось. Более половины респондентов отметили, что в указанный период не стали смотреть новости ни чаще, ни реже. Люди придерживаются комфортной для них модели медиапотребления. При этом, как отмечают ученые, в целом в 2023 году сократилась доля респондентов, которые маркировали себя как непотребителей новостей: только 4,6% россиян указывали, что они «не смотрели, не слушали, не читали новостей». В октябре 2022 года доля таких респондентов составляла 13,5%.

